Челябинский фонд выдал юбилейный микрозайм

15:49 | 9.12.2019

Фото предоставлено пресс-службой Фонда «Территория Бизнеса»

У Фонда развития предпринимательства Челябинской области «Территория Бизнеса» новая веха. Он выдал пятисотый миллион рублей в качестве кредита на развитие бизнеса. Очередным заемщиком при этом стал магнитогорский сервис чистоты «Акватекс».



Клининговая компания начала свое сотрудничество с Фондом только в этом году, но уже успела оценить удобство и надежность услуг, которые «Территория Бизнеса» предлагает своим партнерам. До этого сервис уже успел получить пять миллионов рублей на замену своего оборудования. Вдобавок к покупке техники удалось приобрести технологию аквачистки комбинированных вещей. Так список услуг, предоставляемых клиентам, пополнился. А теперь «Акватекс» решился взять ещё один займ, на этот раз на приобретение поломоечных машин, при помощи которых ведется уборка в торговых центрах.



При рассказе о сотрудничестве директор предприятия Наталья Беркутова отзывается о Фонде только положительно. По её словам, проценты на кредит существенно ниже, чем у коммерческих банков: «Нам вновь помогли собрать документы, и мы получили займ под 3,25 процента в размере трех миллионов рублей на 36 месяцев! Такой реальной поддержки предпринимательства больше нигде не найдёшь».



В списке услуг Фонда «Территория Бизнеса», которые он предлагает предпринимателям – восемь различных кредитов, выдаваемых для развития бизнеса. Помимо этого существует ряд различных предложений по оказанию государственной поддержки. Работа Фонда ведется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».



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