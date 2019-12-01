Челябинские предприниматели добились успеха благодаря бизнес-инкубатору

15:50 | 4.12.2019

Фото предоставлено пресс-службой Фонда «Территория Бизнеса»

Проектно-конструкторское бюро «SKI-MA» со своей продукцией для различных видов спорта стало известным не только в Челябинске, но и далеко за его пределами. Благодаря оборудованию, производимому для уплотнения и подготовки лыжных трасс, его узнали в различных регионах России. Свои успехи основатели бюро связывают с присоединением к челябинскому бизнес-инкубатору.



Компания была основана в 2016 году, а через два года предприятие стало резидентом учреждения «Инновационный бизнес-инкубатор». Дела у бюро сразу пошли в гору. Появился большой просторный офис, который арендуется по льготным ценам. Руководители «SKI-MA» прошли обучение по специальности «Проектное управление и экономика промышленности», сумели поучаствовать в международной выставке, проходившей в Москве. Валентин Пыхов, руководитель компании, так отзывается о появившихся возможностях: «Мне кажется, что здесь мы расцвели, у нас появились новые заказчики. Для тех, кто не имеет первоначального капитала, это прекрасный старт. Очень важно, что нас вовлекают в различные образовательные проекты». Теперь коллектив предприятия составляет уже семь человек, и мечтает о выходе своей продукции на зарубежный рынок.



Бизнес-инкубатор открылся ещё 13 лет назад. С 2017 года он стал работать в связке с Фондом развития предпринимательства Челябинской области – Территория Бизнеса. Сам Фонд ведет свою деятельность в рамках осуществления национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

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