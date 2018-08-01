Граждан научат правовой грамотности с помощью диктанта

16:37 | 3.12.2019

С 3 по 10 декабря в Челябинске пройдет Всероссийский юридический диктант. По его итогам будут оценены правовые знания граждан, для последующего повышения уровня юридической грамотности населения.



Написание диктанта будет разбито на два этапа. Во время первого необходимо написать работу в режиме онлайн на сайте, посвященном этому мероприятию. На втором этапе необходимо очное написание диктанта на официальной площадке. В Челябинске основной площадкой выступит областная универсальная научная библиотека, на территории которой в 12.00 6 декабря и состоится очное выполнение работ.



Отмечается, что принять участие в этом мероприятии могут все желающие старше четырнадцати лет. После этого все участники диктанта смогут получить сертификат. Также желающим будет выдан информационный материал по допущенным в диктанте ошибкам.



III Всероссийский юридический диктант



С 3 по 10 декабря 2019 года пройдет III Всероссийский правовой (юридический) диктант. Цель мероприятия – получение объективной информации об уровне правовой грамотности граждан и популяризация знаний, которые сегодня необходимы каждому.



Диктант будет проходить в два этапа. Первый этап состоится в режиме онлайн на официальном портале диктанта юрдиктант.рф с 3 по 10 декабря 2019 года. При этом свою работу портал начнет 3 декабря в 16.45 по московскому времени.



Второй этап – очное написание диктанта на официальных площадках 6 декабря 2019 года в 12.00 (по местному времени). В Челябинске главной площадкой станет Челябинская областная универсальная научная библиотека.



Каждый участник получит сертификат, подтверждающий участие в диктанте, а также информационный материал по допущенным ошибкам.



Принять участие в написании диктанта может любой желающий в возрасте от 14 лет.

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