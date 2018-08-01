Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Челябинск: новости дня


Главная

16:37 | 3.12.2019

Граждан научат правовой грамотности с помощью диктанта

С 3 по 10 декабря в Челябинске пройдет Всероссийский юридический диктант. По его итогам будут оценены правовые знания граждан, для последующего повышения уровня юридической грамотности населения.

Написание диктанта будет разбито на два этапа. Во время первого необходимо написать работу в режиме онлайн на сайте, посвященном этому мероприятию. На втором этапе необходимо очное написание диктанта на официальной площадке. В Челябинске основной площадкой выступит областная универсальная научная библиотека, на территории которой в 12.00 6 декабря и состоится очное выполнение работ.

Отмечается, что принять участие в этом мероприятии могут все желающие старше четырнадцати лет. После этого все участники диктанта смогут получить сертификат. Также желающим будет выдан информационный материал по допущенным в диктанте ошибкам.

III Всероссийский юридический диктант

С 3 по 10 декабря 2019 года пройдет III Всероссийский правовой (юридический) диктант. Цель мероприятия – получение объективной информации об уровне правовой грамотности граждан и популяризация знаний, которые сегодня необходимы каждому.

Диктант будет проходить в два этапа. Первый этап состоится в режиме онлайн на официальном портале диктанта юрдиктант.рф с 3 по 10 декабря 2019 года. При этом свою работу портал начнет 3 декабря в 16.45 по московскому времени.

Второй этап – очное написание диктанта на официальных площадках 6 декабря 2019 года в 12.00 (по местному времени). В Челябинске главной площадкой станет Челябинская областная универсальная научная библиотека.

Каждый участник получит сертификат, подтверждающий участие в диктанте, а также информационный материал по допущенным ошибкам.

Принять участие в написании диктанта может любой желающий в возрасте от 14 лет.

© «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

18:10 | 3.12.2019
Процесс записи в первые классы школ Екатеринбурга существенно изменится

18:01 | 3.12.2019
В поселке Совхозном Екатеринбурга отремонтировали мост через реку Патрушиху

17:43 | 3.12.2019
В Суксуне дополнительно расселят 68 жителей двух аварийных домов

17:43 | 3.12.2019
В Екатеринбурге состоялась акция памяти в честь Дня Неизвестного Солдата

17:23 | 3.12.2019
К концу рабочей недели на Среднем Урале ожидается метель

16:59 | 3.12.2019
Более шести тысяч сотрудников промпредприятий Прикамья прошли переобучение в рамках нацпроекта

16:53 | 3.12.2019
Частный сектор Перми преображается за счет городского бюджета

16:53 | 3.12.2019
В столице Урала больше месяца разыскивают двух сбежавших девочек

16:37 | 3.12.2019
Горожан приглашают принять участие в любительской гонке «Пермская лыжня»

16:37 | 3.12.2019
Граждан научат правовой грамотности с помощью диктанта

16:36 | 3.12.2019
В Свердловской области будет создано новое производство минеральных удобрений

16:33 | 3.12.2019
В Прикамье открыто движение по обходу п. Куеда

16:23 | 3.12.2019
Свердловчанин отсудил у завода 90 тысяч рублей за тугоухость

16:09 | 3.12.2019
На ЖБИ ребенок упал в открытый колодец

15:47 | 3.12.2019
Денег нет, но вы копайте. В бюджете Екатеринбурга до 2022 года денег на метро нет

15:44 | 3.12.2019
Стрит-артер из Екатеринбурга обвинил Cropp в плагиате

15:15 | 3.12.2019
Сотрудников ОДКБ Екатеринбурга заставляют подписывать «коллективное обращение»

14:47 | 3.12.2019
В столице Урала растет заболеваемость коклюшем

14:35 | 3.12.2019
Кунгурская пещера названа самой интересной в России для спелеотуризма

14:31 | 3.12.2019
В Перми появились новые площадки для выгула собак

14:26 | 3.12.2019
Движение общественного транспорта от станции «Пермь-1» будет организовано по-новому

14:22 | 3.12.2019
В Екатеринбурге за восемь миллионов рублей отреставрируют женскую гимназию

13:53 | 3.12.2019
Свердловские онкологи удалили злокачественную опухоль через проколы

13:47 | 3.12.2019
Советник бизнес-омбудсмена РФ расскажет о мерах господдержки для малого бизнеса

13:27 | 3.12.2019
Стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга повышать не будут

13:06 | 3.12.2019
В Свердловском районе Перми откроется универсальная ярмарка

12:59 | 3.12.2019
Академический станет самостоятельным районом Екатеринбурга к 2023 году

12:58 | 3.12.2019
В Прикамье сформирована команда экспертов по защите детей в интернете

12:48 | 3.12.2019
Прокуратура Перми проведет прямую линию по проблемам взаимоотношений с УК и ТСЖ

12:39 | 3.12.2019
За год в Пермском крае по регпрограмме обустроено более 500 контейнерных площадок для мусора

12:33 | 3.12.2019
Свердловский «Автомобилист» в Нижнем Новгороде возьмёт матч-реванш у «Торпедо»

12:13 | 3.12.2019
Кольцовские таможенники обнаружили в багаже пассажирки 5 килограммов детских варежек

11:54 | 3.12.2019
Алексей Венедиктов в Екатеринбурге поспорил на тему роли СССР в развязывании Второй мировой войны

11:38 | 3.12.2019
В центре Екатеринбурга три автомобиля «собрали страйк». Есть пострадавший

11:01 | 3.12.2019
Жители Свердловской области задолжали около 100 миллиардов рублей

10:42 | 3.12.2019
Бизнесмен из Екатеринбурга обманул иностранных клиентов на 64,7 миллионов рублей





Мы в соцсетях



Архив
«    Декабрь      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 