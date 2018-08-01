Челябинск: новости дня
16:37 | 3.12.2019
Граждан научат правовой грамотности с помощью диктанта
Написание диктанта будет разбито на два этапа. Во время первого необходимо написать работу в режиме онлайн на сайте, посвященном этому мероприятию. На втором этапе необходимо очное написание диктанта на официальной площадке. В Челябинске основной площадкой выступит областная универсальная научная библиотека, на территории которой в 12.00 6 декабря и состоится очное выполнение работ.
Отмечается, что принять участие в этом мероприятии могут все желающие старше четырнадцати лет. После этого все участники диктанта смогут получить сертификат. Также желающим будет выдан информационный материал по допущенным в диктанте ошибкам.
III Всероссийский юридический диктант
С 3 по 10 декабря 2019 года пройдет III Всероссийский правовой (юридический) диктант. Цель мероприятия – получение объективной информации об уровне правовой грамотности граждан и популяризация знаний, которые сегодня необходимы каждому.
Диктант будет проходить в два этапа. Первый этап состоится в режиме онлайн на официальном портале диктанта юрдиктант.рф с 3 по 10 декабря 2019 года. При этом свою работу портал начнет 3 декабря в 16.45 по московскому времени.
Второй этап – очное написание диктанта на официальных площадках 6 декабря 2019 года в 12.00 (по местному времени). В Челябинске главной площадкой станет Челябинская областная универсальная научная библиотека.
Каждый участник получит сертификат, подтверждающий участие в диктанте, а также информационный материал по допущенным ошибкам.
Принять участие в написании диктанта может любой желающий в возрасте от 14 лет.
© «Вечерние ведомости»
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