Откуда челябинские блогеры берут деньги на развитие

16:45 | 29.11.2019

Многие наслышаны, что некоторые люди в состоянии зарабатывать деньги, находясь в интернете. О том, как популярные блогеры и создатели популярных интернет-проектов делают это, как они получают финансы от желающих их поддержать людей – несколько секретов раскрыла директор по коммуникациям одного из сервисов по переводу пожертвований Елена Райская.



Донаты, или добровольные пожертвования, перечисляются теми людьми, которые решили материально поддержать понравившийся им проект. Казалось бы, укажи расчетный счет, и получай туда переводы – что тут сложного? Но многих жертвователей отпугивает то, что придется долго вводить реквизиты. Поэтому и появились сервисы, которые позволяют в несколько кликов сделать пожертвование, для начала просто нажав иконку рядом с размещенным в интернете роликом. Вдобавок при пользовании таким сервисом существует полная прозрачность и открытость средств для обеих сторон. Удобство таких услуг обусловило привлечение к ним все новых и новых участников. Теперь такими сервисами широко пользуются различные благотворительные организации.



По словам Елены Райской, ещё пару лет назад за год через такие платформы было отправлено около 7 млрд. долларов, теперь же переводится более 10 млрд. Это очень значительный рост, показывающий к нему интерес большого количества людей и организаций. Российский сегмент таких услуг традиционно отстает от западного рынка подобных сервисов, но он также очень динамично развивается.

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