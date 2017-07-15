Челябинск: новости дня
16:42 | 29.11.2019
Фото предоставлено пресс-службой Анатолия Литовченко
Депутат Госдумы призвал к выравниванию региональных бюджетов
Он заявил: «Вячеслав Володин привел данные Минфина о том, что в прошлом году бюджетная обеспеченность регионов была семикратная. Сегодня она сокращена и отличается в три раза. Это все равно много, ведь это в целом сказывается на качестве жизни». Недофинансированность муниципалитетов ведет к ряду проблем. Например, содержание и развитие инфраструктуры происходит по остаточному принципу. На уличное освещение, водоснабжение и дороги тратится то, что осталось от первоочередных задач. Все это вызывает вопросы и претензии к власти.
Парламентарий призвал изменить Бюджетный кодекс. Он предложил перераспределить налоги так, чтобы местным бюджетам оставалось больше средств. Также для этого необходимы четкие расчеты. Главы муниципалитетов должны четко понимать, сколько финансов им потребуется на исполнение своих обязательств перед населением.
© «Вечерние ведомости»
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