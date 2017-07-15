В Челябинске прошел полуфинал состязаний «Русский силомер»

16:41 | 26.11.2019

Фото Олега Каргаполова (Вечерний Челябинск)

В Челябинске состоялся полуфинал по силовому многоборью «Русский силомер». Новый вид спорта предполагает выполнение 11-ти упражнений на турнике. На соревнованиях можно выбрать любые и выполнить их в течение одной минуты.



- В систему силового многоборья мы включили все упражнения, которые выполняли в детстве, все они безопасные. А главная особенность нашего спорта в том, что в соревнованиях принимают участие все дети, а не только самые способные. У ребенка из любого населенного пункта есть возможность стать чемпионом: выходишь во двор, выполняешь упражнения, самостоятельно считаешь количество баллов, а потом смотришь в интернете, сколько баллов за эти упражнения набрал тот или иной чемпион, - рассказывает Игорь Пыжьянов, председатель клуба «Русский Силомер».



Клуб проводит состязания в школах, училищах, на предприятиях. Турниры для школьников прошли в Карабаше, Варне и Челябинске, где собрались лучшие спортсмены из южноуральской столицы и Коркино. Помощь в проведении полуфинала оказывает «Русская медная компания». «Победители, которые дойдут до финала, получат призы от «Русской медной компании» и примут участие в финальных соревнованиях в Екатеринбурге, - рассказывает руководитель департамента по связям с общественностью РМК Дмитрий Федечкин. - Наша компания присоединилась к проекту «Русский силомер» в 2009 году, мы уверены, что этот вид спорта ждет большой успех».



По итогам состязания десять южноуральских школьников в декабре поедут в Екатеринбург. Всего в России многоборьем занимается уже более 700 тысяч человек, увлечение молодежи поддерживает министерство образования и науки РФ. Начальник городского



управления по делам образования Светлана Портье отметила, что на Южном Урале будут развивать силовое многоборье, ведь площадки воркаута есть практически в каждом районе. «Мы надеемся, что этот совместный проект станет нашей доброй традицией», - сказала она.



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