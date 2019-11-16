Челябинск: новости дня
16:51 | 18.11.2019
Открытие новой бургерной в Челябинске отпразднуют рэпом и хип-хопом
Во время концерта выступит челябинский рэпер T1MONf, а хип-хоп будет представлен популярной в городе группой «Crazy family». Гвоздем программы должен стать приезжий гость, молодежный кумир Тимати. Он будет не только читать рэп со сцены, но и продемонстрирует свои кулинарные таланты. На открытии бургерной рэп-исполнитель пожарит тысячу котлет, которыми будут угощать присутствующих. А перед началом хоккейного матча на Ледовой арене Тимати проведет вбрасывание шайбы командам – «Трактору» и финскому «Йокериту».
Несмотря на неблагоприятный прогноз погоды устроители праздника уверяют – никому из участников мероприятия замерзнуть либо заскучать не дадут. Праздник состоится 19 ноября на площади перед Ледовой ареной «Трактор», его начало – в 16.30.
© «Вечерние ведомости»
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