Фестиваль «Flamenco de primavera» ждет в гости испанскую звезду

16:22 | 18.11.2019

Фото Татьяны Басмановой

В Челябинске 30 ноября пройдет фестиваль «Flamenco de primavera», который соберет на южноуральской сцене лучшие коллективы Урала и Сибири. Ожидается приезд звезды из Испании, которая выступит на Урале впервые.



Йеранис Йерахабана - танцовщица и педагог фламенко родом из Гаваны, звезда испанских таблао, ученица Белен Майя, Урсулы Лопес, Леонор Леаль, Хавьера Барона и других известных педагогов фламенко.



Фестиваль «Flamenco de primavera» проводится в Челябинске уже в течение шести лет, собирая на одной сцене самые интересные коллективы любителей испанского танца. Ежегодно на него приглашаются известные российские и зарубежные исполнители.



- Увидеть мастеров фламенко такого уровня – это единственная возможность для челябинцев. Испанские исполнители приезжают в наш город крайне редко, как и не часто радуют танцоры и музыканты из Москвы. Мы сами любим фламенко и стараемся дать горожанам возможность прикоснуться к истокам этого искусства от настоящих его носителей, - рассказывает организатор фестиваля Лариса Хорват.



На одной сцене с испанской танцовщицей выступят коллективы и солисты из Челябинска, Екатеринбурга, Перми, Миасса, Березовского и других городов. В концерте примут участие танцовщики самых разных возрастов. Информационный спонсор фестиваля - медиахолдинг «Гранада Пресс». Он проводится при поддержке администрации города и Дворца пионеров имени Крупской.



Гала-концерт начнется 30 ноября в 18 часов по адресу Свердловский проспект, 59, театральный корпус.



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