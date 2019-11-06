РМК приступила к добыче руды ещё на одном руднике

12:42 | 6.11.2019

Русская медная компания начала работы по добыче руды ещё на одном месторождении. На этот раз выбор пал на Актюбинскую область Казахстана. На месторождение Кундызды уже добывают медную и медно-никелевую руду. После того, как карьер заработает на полную мощность, добыча руд составит два миллиона тонн ежегодно.



О старте работ на месторождении отчиталась вице-президент РМК по экологической и промышленной безопасности Наталия Гончар. Её доклад прозвучал в ходе 16-го межрегионального форума сотрудничества России и Казахстана. Во время доклада прозвучал ряд цифр. РМК привлекло в качестве инвестиций в разработку месторождения около 205 млн. долларов. Были построены ряд объектов, которые позволят месторождению успешно функционировать: автомобильные дороги, железнодорожные подъездные пути, погрузочный терминал и многое другое. Также был закуплен солидный парк вагонов-самосвалов для перевозки добываемой руды. Вся добытая руда доставляется на обогатительную фабрику, принадлежащую «Актюбинской медной компании», также входящей в состав Группы РМК.



Наталия Гончар так отозвалась об этом проекте: «Начало промышленной разработки месторождения Кундызды – значимый этап развития минерально-сырьевой базы РМК В Казахстане. Проект обеспечит загрузку перерабатывающих мощностей до 2033 года». По приблизительной оценке запасы месторождения Кундызды в совокупности с месторождением Лиманное (оба они принадлежат ТОО «Казгеоруд») оцениваются в 61 млн. тонн. «Казгеоруд» также входит в Группу Русской медной компании.

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