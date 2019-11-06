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12:42 | 6.11.2019

РМК приступила к добыче руды ещё на одном руднике

Русская медная компания начала работы по добыче руды ещё на одном месторождении. На этот раз выбор пал на Актюбинскую область Казахстана. На месторождение Кундызды уже добывают медную и медно-никелевую руду. После того, как карьер заработает на полную мощность, добыча руд составит два миллиона тонн ежегодно.

О старте работ на месторождении отчиталась вице-президент РМК по экологической и промышленной безопасности Наталия Гончар. Её доклад прозвучал в ходе 16-го межрегионального форума сотрудничества России и Казахстана. Во время доклада прозвучал ряд цифр. РМК привлекло в качестве инвестиций в разработку месторождения около 205 млн. долларов. Были построены ряд объектов, которые позволят месторождению успешно функционировать: автомобильные дороги, железнодорожные подъездные пути, погрузочный терминал и многое другое. Также был закуплен солидный парк вагонов-самосвалов для перевозки добываемой руды. Вся добытая руда доставляется на обогатительную фабрику, принадлежащую «Актюбинской медной компании», также входящей в состав Группы РМК.

Наталия Гончар так отозвалась об этом проекте: «Начало промышленной разработки месторождения Кундызды – значимый этап развития минерально-сырьевой базы РМК В Казахстане. Проект обеспечит загрузку перерабатывающих мощностей до 2033 года». По приблизительной оценке запасы месторождения Кундызды в совокупности с месторождением Лиманное (оба они принадлежат ТОО «Казгеоруд») оцениваются в 61 млн. тонн. «Казгеоруд» также входит в Группу Русской медной компании.

© «Вечерние ведомости»

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