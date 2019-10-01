РМК проведет конкурс для журналистов

16:07 | 28.10.2019

Русская медная компания в честь своего пятнадцатилетия проведет конкурс среди журналистов и блогеров. Целью конкурса будет привлечение внимания общества к роли предприятий горно-металлургической промышленности в экономике и развитии страны. К конкурсу допустят авторов, которые опубликовали свои материалы в СМИ и интернете с 1 января по 1 декабря этого года.



Название конкурса – «Цвет отрасли». К нему допустят не только статьи профессиональных журналистов и авторских коллективов. Будут рассматриваться и заявки от различных блогеров, которые размещали посты на эту тему в социальных сетях, на сайтах или блогах. Жюри конкурса будет состоять из профессионалов в сфере журналистики. Оно оценит системность размещенных материалов, доступность подачи, эксклюзивность публикации и многое другое. При этом оценка будет происходить сразу по шести номинациям: среди телерадиосюжетов, печатных СМИ, сетевых СМИ, публикации в блогосфере, лучшее фото, и приз зрительских симпатий. В каждой номинации будет три призовых места, обладатели которых получат ценные призы.



Директор департамента по связям с общественностью РМК Дмитрий Федечкин так отозвался о проводимом конкурсе: «Мы считаем, что отрасль, её достижения и герои заслуживают повышенного внимания общества – особенно учитывая тот факт, сколько хорошего и интересного делают предприятия на территориях своего присутствия в части поддержки благотворительных и социальных проектов».

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