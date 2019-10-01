Карабаш сделают комфортнее городов-миллионников

15:52 | 23.10.2019

«Русская медная компания» и ее подразделение завод «Карабашмедь» вложат в развитие социальных объектов Карабаша порядка 1,2 миллиарда рублей.



Об этом рассказал сегодня, 23 октября, президент РМК Всеволод Левин во время рабочего визита в город губернатора Челябинской области Алексея Текслера, сообщает пресс-служба компании. Средства пошли на строительство и ремонт учреждений дошкольного, среднего и дополнительного образования, спортивных объектов и учреждений здравоохранения, инфраструктуру ЖКХ, реконструкцию мемориалов и памятников, благоустройство, помощь социально незащищенным группам населения и другие инициативы.



- Наша задача – при поддержке правительства области и администрации Карабаша достичь целей программы стратегического развития города, чтобы качество жизни в Карабаше по своему уровню не уступало городам-миллионникам, - подчеркнул Всеволод Левин.



Губернатор побывал в детском саду №11, который был модернизирован на средства компании, осмотрел новый спортивный комплекс «Металлург» и обновленный Мемориал славы. Глава области побывал на строительной площадке современного торгово-развлекательного центра, который РМК планирует открыть в 2020 году, и обсудили перспективные планы.



Всеволод Левин представил Алексею Текслеру проект строительства современного жилого комплекса в центре города на 3,4 тысячи квадратных метров жилья, а глава Карабаша Олег Буданов – план благоустройства центральной городской площади и проект создания комфортной городской среды «Аллея ветеранов». Проект был разработан на средства РМК и в 2019 году получил федеральный грант на реализацию по итогам Всероссийского конкурса «Малые города и исторические поселения».

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