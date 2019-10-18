Умные домофоны «Интерсвязи» делают жизнь безопаснее

14:46 | 21.10.2019

Установка «Умного домофона», который разработан челябинской компанией «Интерсвязь», делает жизнь жильцов многоквартирных домов намного безопаснее. С помощью записей видеокамер можно установить личность злоумышленников, или впустить в дом врачей, полицейских, представителей экстренных служб.



Устройство оснащено видеокамерой. Чтобы смотреть в «глазок» домофона, не нужно покупать в квартиру дополнительное оборудование: хватит двух кликов, чтобы скачать приложение и запустить видео через смартфон. Все звонки попадают на телефон. Дверь открывается тоже через смартфон — простым нажатием кнопки, хотя снаружи это можно сделать ключом.



Ломаются аппараты редко, поэтому проблем с обслуживанием и ремонтом не возникает. Сегодня «Интерсвязь» ставит новейшие домофоны отечественного производителя — фирмы BEWARD. Аппараты сделаны с учетом непредсказуемой уральской погоды.



Во дворах, где установлены подобные системы, почти стопроцентная раскрываемость уличных преступлений. Да и в подъезд никакой сомнительный персонаж не попадет. В случае со старыми домофонами злоумышленник мог позвонить в любую дверь, представиться почтальоном или участковым. Двери часто не закрывались до конца, а ключи можно было скопировать. Ключ от умного домофона нельзя подделать, а чтобы открыть дверь через мобильное приложение, необходимо зарегистрироваться или получить доступ от уже зарегистрированного пользователя.



Аппарат установят абсолютно бесплатно, абонентская плата зафиксирована гарантийным письмом и составляет всего 5 рублей для пользователей смартфона и 30 рублей — для владельцев домофонных трубок в квартирах. В «Интерсвязи» объясняют: компания сама заинтересована в установке аппаратов, без которых город не «поумнеет». К тому же немалые инвестиции, вложенные в проект, повышают лояльность существующих абонентов. Кстати, домофоны выпускают десятками тысяч, а это значит, что большие объемы минимизируют сроки окупаемости.

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