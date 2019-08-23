На Челябинском цинковом заводе произошёл пожар

15:38 | 24.08.2019

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области

Сегодня, 24 августа, на территории Челябинского цинкового завода вспыхнул пожар. Сообщение о возгорании в цехе вельцевания на Челябинском цинковом заводе поступило на пульт пожарной охраны города в 12:59.



Уже через 8 минут первые подразделения 7 пожарно-спасательной части прибыли к месту пожара. По сообщениям пожарных, в цехе произошло возгорание резиновой транспортерной ленты. Из здания самостоятельно вышли 15 сотрудников предприятия, ещё 10 человек были эвакуированы сотрудниками МЧС. По предварительным данным, пострадавших при возгорании нет.



Спустя час, в 13:56 горение было ликвидировано, а ещё через полчаса, в 14:30, была произведена полная ликвидация последствий пожара.



По словам сотрудников пресс-службы ГУ МЧС по Челябинской области, происшествие на работу предприятия не повлияет.



В настоящее время на месте работает испытательно-пожарная лаборатория. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.



Редакция «Вечерних ведомостей» связалась с пресс-службой УГМК, в состав которой входит Челябинский цинковый завод. Там отметили, что возгорание транспортерной ленты произошло при проведении плановых ремонтных работ. Угрозы для экологии нет и, на работу предприятия происшествие никак не повлияло, так как загоревшееся оборудование не эксплуатировалось.



«Возгорание произошло при проведении плановых ремонтных работ, которые осуществляли представители подрядной организации. На работу предприятия происшествие никак не повлияло. Ущерба для экологии нет, так как оборудование не эксплуатировалось. На предприятии создана комиссия для установления причин происшествия», – сказали в пресс-службе компании .



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