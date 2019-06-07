В Дубровке открылась группа для дошкольников

15:51 | 10.06.2019

На станции Дубровка открыли новую дошкольную группу, которая распахнула двери для малышей местных жителей. Дошкольное учреждение было создано за счет бюджета Коркинского муниципального района, а также с помощью привлечения финансов спонсоров. Базой для группы стал филиал общеобразовательной школы № 14, расположенный на этой станции.



По словам главы Коркинского района Натальи Лощининой, на создание группы потребовался почти миллион рублей. Они ушли на ремонт помещения, благоустройство участка и покупку новой мебели. Зато теперь у детей есть своя собственная игровая уличная площадка с верандой. На просьбу о помощи откликнулись предприятия, которые помогли с недостающими суммами. На посещение группы могут рассчитывать малыши не только станции, но и расположенной рядом деревни. Всего в них на данный момент проживает около семидесяти детей дошкольного возраста. Ранее родителям приходилось возить их в детские сады Коркино, либо даже Челябинска.



Депутат Государственной Думы Анатолий Литовченко отметил, что вопрос об открытии хотя бы группы кратковременного учреждения в Дубровке был поднят жителями ещё два года назад. Он заявил: «Дошкольное учреждение снабжено всем необходимым, по самым современным технологиям, с лучшими образовательными программами».