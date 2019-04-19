Владимир Бурматов помог спасти челябинский сквер

13:36 | 23.04.2019

В сквере, находящемся на улице Воровского в Челябинске, на месте незаконной стройки снесли забор. Строительство ранее было отменено, но ограда долгое время стояла на своем месте, портя внешний вид сквера и улицы.



Жители окрестных домов жаловались на бетонную стену, которая не только не радовала взгляд своей эстетикой. Внутри ограды начал скапливаться мусор со всей округи, находили приют бомжи и крысы. Поэтому жильцы снова обратились за помощью к депутату Государственной Думы Владимиру Бурматову. Ранее он помог добиться отзыва разрешения на строительство у компании «Диггер», которая планировал возведение многоэтажки в этом месте. Теперь же он занялся ликвидацией ограды. Застройщика предупредили, что он обязан убрать забор за свой счет. Иначе это сделают за него, но руководству «Диггера» придется оплатить расходы на демонтаж. В итоге строительная компания самостоятельно убрала забор, и в этой истории окончательно поставлена точка.



Владимир Бурматов заявил, что сквер на месте неудавшегося строительства восстановят. Будет проведено благоустройство территории, и очередной островок зелени будет служить местом отдыха для горожан.