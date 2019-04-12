РМК в третий раз проводит конкурс социальных проектов для школьников

12:51 | 16.04.2019

Уже в третий раз стартовал конкурс детских социальных проектов «Измени свой город к лучшему», который проводит Русская медная компания. В течение 2019 года жюри рассмотрит представленные школьниками проекты, и выделит средства на реализацию работ-победителей.



На этот раз в конкурс вошли не только населенные пункты Челябинской области. К ним присоединились город Полевской Свердловской области, и Новоорский район Оренбургской области. Таким образом проекты будут подавать дети из 10 населенных пунктов трех регионов. На данный момент подано более 70 заявок-проектов. При оценке детских работ жюри оценивает степень проработки проекта, актуальность проблемы и ожидаемый эффект. Уже прошли первые презентации подготовленных работ, и на часть из них даже выделены средства. Новые детские площадки появятся вВерхнеуральском, Нагайбакском и Карталинском районах, а в Варненском и Полевском районах будут благоустроены общественные территории. По сравнению с прошлым годом заметно возросла сумма грантов, выделяемых на реализацию победивших проектов. Теперь он составит 300 тысяч рублей.Впервые этот конкурс проводился в 2017 году, а уже в 2018 стал победителем национальной программы «Лучшие социальные проекты России» в категории «Образование, наука и спорт».



Вице-президент РМК покадровой политике и социальной ответственности Анна Шабарова так отозвалась о целях компании при запуске этого проекта: «Конкурс уже подтвердил свою эффективность. Решаются конкретные проблемы территорий, а ребята приобретают ценный опыт и уверенность в том, что они сами могут изменить мир вокруг себя, сделать его лучше и интереснее».