У МегаФона в Челябинской области появился новый директор

14.55 Вторник, 22 марта 2022
Челябинск: общество
Фото: пресс-служба МегаФона
Увеличить эффективность розничной сети, расширив географию салонов продаж и обслуживания клиентов, сделав подключение к сети максимально удобным, поддержать тренд технологического лидера – такие приоритетные направления развития компании определил Сергей Денисов, новый директор МегаФона на Южном Урале.

В фокусе внимания топ-менеджера остается укрепление позиций оператора на рынке Челябинской области, повышение качества сервиса, улучшение покрытия и скорости мобильного интернета на трассах, в местах отдыха и малых населенных пунктах региона.

Реализация крупных цифровых проектов всегда была сильной стороной бизнеса МегаФона на Южном Урале. По мнению нового директора Челябинского отделения, реализация таких кейсов на территории области будет востребована не только в промышленном секторе, но и в экологии, туризме и других сферах.

«Начало работы на телеком-рынке региона в новой должности – для меня серьезный вызов и возможность создать с чистого листа еще одну историю успеха. В ближайшие планы уже включено расширение точек продаж и обслуживания, а также поиск альтернативных каналов реализации, чтобы южноуральцы могли в комфортной для себя локации приобрести комплект связи или получить грамотную консультацию. Это залог крепкой и надежной дружбы между клиентом и компанией», — отметил директор МегаФона в Челябинской области Сергей Денисов.

Сергей Денисов имеет 15-летний опыт работы опыт в сфере телекоммуникаций в разных направлениях: продажи и обслуживание, менеджмент, управление розничной сетью. Трудился над расширением салонов «Евросети» и «Связного». В 2013 году организовал масштабную дистрибуцию телеком-проекта на Урале. С 2022 года назначен директором Челябинского отделения компании «МегаФон». Женат, воспитывает двоих детей.

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Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости
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