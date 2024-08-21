Возрастное ограничение 18+

Жители Челябинска совершают импульсивные покупки для борьбы с негативными эмоциями

20.03 Суббота, 24 августа 2024
Иллюстрация: Юлия Медведева
Большинство челябинцев в опросе, проведенном на платформе Авито, признались, что покупали вещи, которыми в итоге не пользуются. Хотя бы раз импульсивную покупку совершали 81% опрошенных жителей Челябинска.

«В топ самых неиспользуемых сразу после покупки товаров вошли мультиварки, соковыжималки, гантели и гири. Причем более половины опрошенных, по своей оценке, на такой необдуманный шоппинг тратит до 10 тысяч рублей», – сообщили в пресс-службе Авито.

По данным опроса, один из мотивирующих факторов для такой покупки – это скидки и акции. Так ответили 46% опрошенных. А вот у 53% причиной импульсивных приобретений становится именно эмоциональное состояние – кроме борьбы с тревогой и негативными эмоциями, это может быть и радостное событие.

«Ненужные вещи 48% респондентов предпочитают продавать или отдавать такое знакомым. 44% убирают в шкаф и забывают об этом, а 33% просто не трогают их и оставляют на своем месте. 30% продают или отдают такие вещи на онлайн-площадках», – рассказали в Авито.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Алиса Левина © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
Треть екатеринбуржцев рассчитывают на повышение в ближайший год
21 августа 2024
В Екатеринбурге растёт спрос на доставку товаров до складов интернет-магазинов
21 августа 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Новости дня
  • Новости
    Челябинской области
  • Россия
    и мир
17:00 В Челябинской области подвели итоги Национальной предпринимательской премии «Бизнес – Успех»
17:30 Предприниматели Челябинской области могут получить комплексную финансовую поддержку
11:34 Прошлое и настоящее родного края – за 30 минут. В Челябинске стартует серия показов фильма о Южном Урале!
16:30 Центр «Мой бизнес» запускает новую образовательную программу
19:29 Тяжелые пациенты с Донбасса будут лечиться в российских клиниках
17:23 В России открылась регистрация участников на акцию «Диктант Победы-2022».
15:21 Компания «Композит Групп Челябинск» получит 15 млн рублей на создание опытного образца новой производственной линии
20:19 Жители России могут передать книги для жителей Донбасса
09:38 На Южном Урале по программе «Единой России» ремонтируют отделения почты
09:35 Диваны: предложения на заказ
22:21 В Челябинске по программе «Единой России» ремонтируют студенческие общежития
21:00 Предприниматели Челябинской области смогут возместить затраты на уплату процентов по кредитам
19:47 Районную больницу на Южном Урале ремонтируют по программе «Единой России»
18:45 «Единая Россия» передала 12 тысяч тонн гуманитарного груза на Донбасс
19:42 У ледовой арены «Трактор» в Челябинске открыли скейт-парк
18:51 «Единая Россия» помогает решить проблему дефицита школ и детсадов на Южном Урале
18:47 На Донбасс распространилась акция «Собери ребенка в школу»
16:28 «Единая Россия» и движение «Донецкая республика» заключили соглашение о сотрудничестве
16:21 В России запустили спецпроект по капитальному ремонту школ
17:12 Игра в слова поможет провести досуг весело и интересно
22:06 Может ли вид вашего жилища помешать вам в поисках любимого человека?
Все новости Челябинской области
17:03 Сервис Авито Путешествия вступил в Ассоциацию туристических агрегаторов
13:26 Раздел для помощи в расселении жителей Курской области появился на Авито
17:52 В Италии ограничивают доступ на пляжи и устанавливают светофоры для селфи
17:15 Владивосток накрыл мощный ливень: парализовано движение, машины уходят под воду
15:36 В Приморье экс-ректора госуниверситета подозревают в создании ОПС, крупном хищении и обмане студентов
13:33 В Стерлитамаке произошел взрыв на нефтехимическом заводе
14:36 Власти Приморья сообщили о проблемах с водой на фоне массового отключения электричества
13:24 Приморье осталось без света после плановой тренировки на случай аварийного отключения
12:52 Мошенники стали использовать детей в преступных схемах с банковскими картами
20:44 МТС представляет бесплатную дебетовую карту с привилегиями экосистемной подписки
17:01 МВД предлагает штрафовать и дисквалифицировать чиновников за недостаточную борьбу с экстремизмом
15:23 Жители нескольких регионов России наблюдали северное сияние
14:36 Экс-сотрудники МВД, обвиняемые в рекордной взятке криптовалютой, оформляли счета на доверенных лиц
18:09 На Аляске переполнилось ледниковое озеро, разрушив дома и затопив улицы
16:12 Учёные сравнили когнитивные способности «сов» и «жаворонков»
14:54 В Сургуте водители автобусов не вышли на работу из-за невыплаты зарплаты
13:55 Российские пользователи сообщают о масштабном сбое в работе YouTube
18:42 Антарктида переживает тепловую аномалию
17:11 За полгода 83 млн российских пользователей хотя бы один раз сталкивались с утечкой персональных данных
16:26 Путин высказался о ситуации в Курской области на совещании с правительством
16:11 СК: по факту нападения на курские населенные пункты возбуждено дело по нескольким статьям УК
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK