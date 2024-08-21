Жители Челябинска совершают импульсивные покупки для борьбы с негативными эмоциями

Алиса Левина © Вечерние ведомости

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Большинство челябинцев в опросе, проведенном на платформе Авито, признались, что покупали вещи, которыми в итоге не пользуются. Хотя бы раз импульсивную покупку совершали 81% опрошенных жителей Челябинска.«В топ самых неиспользуемых сразу после покупки товаров вошли мультиварки, соковыжималки, гантели и гири. Причем более половины опрошенных, по своей оценке, на такой необдуманный шоппинг тратит до 10 тысяч рублей», – сообщили в пресс-службе Авито.По данным опроса, один из мотивирующих факторов для такой покупки – это скидки и акции. Так ответили 46% опрошенных. А вот у 53% причиной импульсивных приобретений становится именно эмоциональное состояние – кроме борьбы с тревогой и негативными эмоциями, это может быть и радостное событие.«Ненужные вещи 48% респондентов предпочитают продавать или отдавать такое знакомым. 44% убирают в шкаф и забывают об этом, а 33% просто не трогают их и оставляют на своем месте. 30% продают или отдают такие вещи на онлайн-площадках», – рассказали в Авито.