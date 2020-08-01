Челябинск
13:49 | 4.08.2020
Критерии выбора ритуальной компании в Санкт-Петербурге
Полный перечень услуг
В перечень услуг компаний, работающих на рынке Северной столицы не первый год, в обязательном порядке входит:
- помощь в оформлении документов;
- достижение договоренностей с моргом, крематорием, близко расположенным кладбищем, колумбарием;
- подбор подбор церемониймейстера, священника;
- поиск помещений для отпевания, семейного прощания, гражданской панихиды, поминок;
- заказ катафалка, транспорта для развоза пришедших проститься;
- аренда сингуматора;
- приглашение оркестра;
- создание посмертной маски;
- проведение эксгумации, перевозка тела в другие районы, области, страны, повторное захоронение.
Агенты таких служб могут организовать срочную дезинфекцию жилого или офисного помещения, дать советы по приобретению похоронных принадлежностей.
Возможность купить ритуальные товары
Приобретение специализированной похоронной продукции нередко становится еще одним испытанием для переживших глобальный стресс родственников почившего. Зная это, давно действующие ритуальные службы обеспечили своим клиентам возможность купить все необходимое для достойного прощания в одном месте. В онлайн-каталогах появились:
- элитные, деревянные, обитые тканым материалом гробы;
- одежда, текстиль, ленты;
- памятники, трафареты, памятные таблички, кресты, полумесяцы;
- изделия из свежих живых или искусственных цветов, корзины;
- ладанки, четки, распятия, разрешительные молитвы;
- флаги для торжественного предания земле военных.
При желании петербуржцы получают консультацию или делают выбор самостоятельно, сравнив предложенные позиции.
Лучший ритуальный сервис Петербурга
По уровню сервиса и наполненности онлайн-каталога, лидирующие позиции занимает Spb.Ritual.ru. Персонал службы не просто знаком с рынком и обучен уважительному общению с клиентами, но и отлично знает законы, помогает горожанам пользоваться всеми положенными выплатами, льготами, компенсациями.
На сайте можно найти:
- подробный алгоритм действий;
- сведения о службе;
- контакты моргов, кладбищ, трупохранилищ;
- список необходимых документов;
- информацию о деятельности теневых игроков;
- способы получения компенсаций.
И самое главное – служба имеет собственный магазин, где предлагаются товары от производителей: без наценок, комиссий, переплат. Зайдя на сайт, можно оформить вызов агента, сделать покупки, выбрать одно из готовых пакетных предложений.
© «Вечерние ведомости»
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