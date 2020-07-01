Челябинск
16:00 | 24.07.2020
Какие перестановки в клубах взволновали футбольных болельщиков
Так, в последние дни поступило несколько сообщений от «Манчестер Юнайтед». На официальном сайте клуба появилась новость о том, что его защитника Бена Хоккенхалла подписал на 2 года «Брентфорд». Эта команда заняла третью строчку турнирной таблицы чемпионшипа. С помощью нового члена команды из МЮ клуб хочет усилить борьбу за выход в АПЛ, и у нее есть все шансы добиться успеха.
В свою очередь, «Манчестер Юнайтед» также рассчитывает усилить свою команду новыми перспективными футболистами. В частности, ведутся переговоры о переходе в команду полузащитника ПСЖ Идрисса Гея. Интерес с 30-летнему сенегальцу руководство «Манчестер Юнайтед» проявляло еще прошлым летом, но только сейчас дело дошло до решительных действий. Однако его может опередить «Вулверхэмптон», который также активно изучает возможности Гея. Transfermarkt.com предполагает, что стоимость полузащитника может составить 24 млн евро.
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Также в СМИ обсуждают судьбу Адриена Рабьо, полузащитника «Ювентуса». Кроме «Манчестер Юнайтед», молодым французом интересуются еще два клуба - «Ньюкасл» и «Эвертон». В этом сезоне Рабьо провел 33 матча, смог забить 1 гол и заработал 1 красную карточку. Туринский клуб «Ювентус» выказывает заинтересованность в вопросе продажи талантливого футболиста.
Из других новостей наиболее интригующими стали следующие. Микаэль Малса перешел в «Леванте». Полузащитник «Мирандеса» на 4 года перешел в «Леванте», он сможет усилить команду и добиться повышения эффективности ее игры на поле. В сезоне 2019/20 гг. Малс провел 36 матчей, на его счету две результативных передачи.
В клубе «Аль-Наср» расстались с форвардом Альваро Негредо, он перешел в «Кадис», с которым подписал контракт на один сезон с возможностью продления на следующий сезон. За «Аль-Наср» футболист играл с 2018 года, до этого он успел поиграть в командах «Валенсия», «Реал», «Севилья», «Манчестер Сити», «Мидлсбро» и «Бешикташ». В составе сборной Испании он стал чемпионом Европы в 2012 году.
© «Вечерние ведомости»
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