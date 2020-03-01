Челябинск
18:44 | 16.03.2020
РМК ежегодно тратит на экологические проекты по миллиарду рублей
В прошлом году траты РМК на такие цели достигли 1,2 миллиардов рублей. Самым масштабным проектом, находящимся в работе, при этом стало выполнение работ по ликвидации Коркинского угольного разреза. Подземные пожары, постоянно возникающие в нем, существенно загрязняют атмосферу Челябинской области. Для их ликвидации необходима локализация возгораний, а в дальнейшем и засыпка специальным закладочным материалом. Наталия Гончар доложила, что уже 95% зон самонагревания локализовано. Для подачи закладочного материала было построено около десяти километров трубопроводов, проходящих по северному и южному бортам разреза. Планируется, что засыпка поможет не только устранить пожары, но и укрепит борта карьера.
Помимо этого проекта в число природоохранных мероприятий РМК входит целый ряд различных экологических мер. Это создание безопасных условий труда для сотрудников компании, обеспечение здоровья населения в местах присутствия компании и минимизация воздействий производственных линий на окружающую среду. Для этих целей полным ходом применяют наилучшие доступные технологии, установленные для горнодобывающей отрасли. Таких технологий на предприятиях РМК задействовано уже более сорока.
Фото предоставлено пресс-службой РМК
© «Вечерние ведомости»
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