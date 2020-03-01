Челябинск
14:22 | 11.03.2020
Обеденные группы: дизайнерские предложения
На современном рынке найти подходящую продукцию этого сегмента несложно, в том числе и для самых стильных интерьеров. Специально для последних функционируют интернет-магазины дизайнерской мебели, предлагающие исключительно нетривиальные модели с необычными конструкциями и вариантами оформления. На таких площадках, как iModern, обеденные группы представлены сразу от множества брендов, благодаря чему присутствует разнообразный подход к выполнению продукции, серьезный разброс технических и эстетических характеристик. Эти же моменты обеспечивают и солидный диапазон цен, что позволяет подобрать что-то интересное под любой бюджет.
Обеденные группы дизайнерского формата изготавливаются сегодня из самых разнообразных материалов. В ход идут металл, стекло, дерево, пластик, шпон, МДФ, меламиновое покрытие и прочие основы, благодаря которым легко претворять в жизнь оригинальные задумки. Все эти материалы не только эстетически привлекательны, но и практичны. Наиболее универсальные решения создаются с использованием дерева, металла и стекла: подходят для обстановок современного и классического плана.
В рамках обеденных групп стол и стулья могут выглядеть, как единое целое, а могут быть построены на контрасте. Второй вариант актуален для использования в современных обстановках, где идет ставка на яркие акценты, присутствует сочетание нескольких направлений. При этом могут различаться материалы, цвета составляющих, но обязательно предусмотрены объединяющие их элементы, например, хромированные или деревянные ножки как у стола, так и у стульев.
Дизайнерские обеденные группы выпускаются для гармоничного обустройства помещений любой площади. Представлены решения на двух человек, а также те, что спокойно вмещают до 6-8 человек. В последнем случае столы могут иметь раздвижной характер, либо изначально демонстрировать огромную столешницу.
© «Вечерние ведомости»
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