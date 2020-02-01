Челябинск
15:37 | 27.02.2020
Лучшие YouTube-каналы для самостоятельного изучения английского
Одним из эффективных средств обучения можно назвать просмотр специальных каналов на YouTube.
Специально для вас подборка подходящих и понятных каналов для изучения иностранного языка.
● BBC
Би-би-си - это большая вещательная корпорация, которая занимается выпуском каналов самой разной тематики, в том числе и образовательной. Видеоуроки на BBC Learning English отлично подойдут для тех, кто хочет научиться понимать британский акцент.
Рубрики варьируются по уровню языка и отдельным предпочтениям. Здесь можно найти все, что нужно для изучения произношения, лексики, грамматики и многого другого.
● OXANA DOLINKA
Все видеоуроки на сайте разработаны большим профессионалом своего дела - Оксанкой Долинка. Информация подается всегда строго по делу, а у преподавателя приятный голос и четкая дикция. Каждое видео длится не слишком долго, что позволяет не перегружать память чересчур обильной информацией.
Есть самые различные рубрики, например, «Английский по фильмам». Здесь показаны фрагменты из самых известных кинолент. Удобный видеоряд позволяет одновременно увидеть титры на двух языках сразу. Данный канал подойдет как дилетантам, так и тем, кто хочет подтянуть уровень английского.
● AngloLink
Впечатляет огромное разнообразие материала на канале. Много уроков посвящено обучению нюансов грамматики и лексики. Видеоуроки заинтересуют тех, кто хочет понимать чистый британский говор. Ведущая канала Мину очень понятно объясняет материал и подкрепляет свои слова большим количеством примеров.
● Английский, как по нотам
На этом канале изучение английского языка построено на примере известных песен и фильмов. Глаголы, грамматические основы в предложениях и многое другое объясняются простым и доступным языком. Видео длятся не более 15-и минут, что очень удобно.
● Learn English with Alex
Канал предназначен для учеников с разным уровнем знаний. Ведущий Алекс выкладывает видеоуроки с разъяснениями, которые помогают подтянуть грамматику, произношение, устную и письменную речи.
Данные обучающие каналы с полезными видеоматериалами, помогут понять то, что казалось таким сложным. Главное проявить терпение и сохранять желание заниматься на протяжении всего процесса учебы.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
20:10 | 27.02.2020
В Карпинске вынесли приговор свердловчанину, по вине которого в ДТП погибли трое туристов
19:55 | 27.02.2020
В Екатеринбурге 7-летнего мальчика высадили из автобуса
19:32 | 27.02.2020
Депутат Алексей Грибанов ответил на вопросы пермяков
19:31 | 27.02.2020
В Екатеринбурге ушел из дома 12-летний мальчик
19:01 | 27.02.2020
Назначен главный арбитр матча ЦСКА – «Урал»
18:45 | 27.02.2020
В Екатеринбурге прошел семинар по категорированию торговых объектов и разработке паспортов безопасности
18:20 | 27.02.2020
Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области продолжает идти на спад
18:00 | 27.02.2020
Баскетболистки УГМК разгромили турецкий «Чукурова» в Екатеринбурге
17:26 | 27.02.2020
Масленица в Екатеринбурге изменит движение автобуса №56
17:18 | 27.02.2020
«До скорой встречи»: группа «Звери» выступит в Екатеринбург-ЭКСПО
17:07 | 27.02.2020
ФСБ совместно с МВД пресекли деятельность группы свердловчан, причастных к незаконному обороту оружия
16:45 | 27.02.2020
Следователи Екатеринбурга заинтересовались делом о смерти беременной женщины в больнице
16:28 | 27.02.2020
Под Первоуральском сгорел автомобиль
16:11 | 27.02.2020
В Екатеринбурге родители просят общественность помочь в лечении дочери
15:42 | 27.02.2020
В Свердловской области появился еще один обсерватор для китайцев
15:37 | 27.02.2020
Лучшие YouTube-каналы для самостоятельного изучения английского
15:30 | 27.02.2020
Участников городского спринта ждет снежная трасса на пермской эспланаде, горячий чай и вкусные блины
15:23 | 27.02.2020
IT-специалисты из Узбекистана будут перенимать опыт у пермских коллег
15:17 | 27.02.2020
В Прикамье объявлены конкурсы на проектирование и строительство социального жилья в 12 муниципалитетах
15:15 | 27.02.2020
В центре Екатеринбурга водители автобусов затеяли драку
15:05 | 27.02.2020
В Перми пройдет прямая линия по вопросам приема в первые классы
15:03 | 27.02.2020
Особая комиссия горздрава и минздрава выяснит причины гибели беременной екатеринбурженки, которой вызвали «скорую» в больницу
14:56 | 27.02.2020
Дмитрий Махонин: «ТОСы стали локальными центрами реализации нацпроектов»
14:34 | 27.02.2020
В Екатеринбурге выступят легендарные Аль Бано и Ромина Пауэр
14:11 | 27.02.2020
В Екатеринбурге вынесен приговор «новогоднему стрелку»
13:50 | 27.02.2020
Из обсервации по коронавирусу в Прикамье выписали всех пациентов
13:49 | 27.02.2020
Жительница Свердловской области спасла мужа от агрессивного собутыльника
12:49 | 27.02.2020
«Горьковка» приглашает пермяков на концерт
12:38 | 27.02.2020
Вице-мэра Екатеринбурга хотят изолировать после визита в Италию, где вспышка коронавируса
12:31 | 27.02.2020
В Перми на градсовете рассмотрели концепцию застройки четвертой очереди жилого комплекса «Арсенал»
12:19 | 27.02.2020
Рейс Екатеринбург – Дубай задерживается более чем на сутки