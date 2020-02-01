Челябинск
15:14 | 5.02.2020
Шодиев Патох Каюмович: награды и благодарности
Успешно закончив МГИМО в 70-х, он получает первую свою награду за отличное завершение учебы. Уже тогда в стенах alma mater Фаттах Шодиев стал известен своей любовью к японской культуре. Он был непоколебим в своих решениях и шел четко к своим целям. А за свое упорство в любимом деле, а также за благотворительную деятельность Фаттах Шодиев заслуженно получал награды и благодарности.
О наградах Фаттаха Шодиева
Первую свою награду Фаттах Шодиев получил еще в начале нулевых годов, а именно в 2005 году. Это была Медаль Авраама Линкольна, которая дается за развитие демократии. Эта награда также присуждается за развитие экономических свобод. В этом году бизнесмен был награжден еще и орденом Почета РК «Курмет». Его Фаттах Шодиев получил за заслуги перед государством, за развитие страны в культурной и социально-экономической сфере.
В 2011 году в Казахстане меценат получает Орден Барыс 3 степени. Говоря про награду следует отметить, что она выдается исключительно за особые заслуги в Казахстане. Например, за укрепление сотрудничества между народами, обеспечение мира или укрепления государственности и суверенности Казахстана. Этот орден имеет 3-й степени. Высшая по градации из них – 1-я степень. Награду можно получить последовательно.
А вот за вклад в развитие отношений между Францией и Казахстаном в 2012 году бизнесмен получает в свой арсенал французскую медаль – орден Почетного легиона.
В 2016 году Патоха Шодиева избрали почетным председателем Ассоциации японоведов в России.
В конце 2019 года в России оценили заслуги Фаттаха в области культуры и искусства, а также его многолетний труд. В результате был награжден еще одним почетным орденом – Орден Дружбы.
О благодарностях Патоху Шодиеву
За проведение фестивалей в Японии о российской культуре была выказана благодарность в 2018 году ООО Общество «Россия-Япония».
Совсем недавно, в ноябре 2019 года, бизнесмена признали меценатом года за его благотворительную деятельность. Награждение прошло в Белококонном зале Музея Фаберже.
В феврале 2019 года Патох Шодиев получает еще одну благодарность. На этот раз это от Международного театра фестиваля им А.П. Чехова. В своем письме генеральный директор театра Кабуки поблагодарил за поддержку гастролей театра. В письме отмечается, что за время гастролей свыше 10 тысяч человек смогли посетить спектакли.
В сентябре этого же года Патох Шодиев, а точнее его фонд, получает благодарность в виде почетной грамоты. Награду принимает из рук министра Тосимице Мотэги за вклад развития отношений между Японией и Россией. В свое время филантроп пришел на помощь уникальной коллекции театра Кубота, который должен был распасться. Фонд Шодиева способствовал не только восстановлению театра, но и узнаваемости этого театра в России.
Также за оказанную помощь театру филантроп и бизнесмен получает благодарность от Посольства в Японии, в которой говориться о весомом вкладе во взаимоотношения между Японией и Россией. Такую благодарность Патох Шодиев получил несколько раз.
В 2019 году директором АНО «Центра японской культуры J-FEST» Юкико КАСЭ была представлена благодарность за то, что делает японскую культуру популярной в большой стране Россие.
За вклад в научную деятельность Патох Шодиев получил благодарность от МОО «Ассоциация Японоведов». Тогда меценат поддержал научную работу не только в организационных, но и финансовых вопросах. Аналогичную благодарность Патох получит в честь 25-летием Ассоциации.
Патох Шодиев не оставляет без финансового внимания и помощь детям. Ярким пример является помощь фонду «Детский хоспис», который находится в Санкт-Петербурге. За это получает благодарность в первый месяц 2020 года.
Фонд Шодиева продолжает свою работу более 20 лет по нескольким направлениям – образование, помощь детям и развитие российско-японских отношений. Во всех этих направления филантроп, бизнесмен и меценат регулярно получает награды и благодарности за весомый вклад и неоценимую помощь. А работает фонд более чем в 20 странах мира, а при его поддержке было реализовано более 1000 проектов.
© «Вечерние ведомости»
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