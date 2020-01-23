Челябинск
12:50 | 24.01.2020
Подборка фильмов с невероятной Энн Хэтэуэй
Один день
Двадцать лет назад выпускники Эмма и Декстер провели вместе незабываемую романтическую ночь. Молодые люди поняли, что как пара они друг другу не подходят, но вот остаться друзьями хотят. С тех пор прошло много времени, но каждый год 15 июля Эмма и Декстер встречаются, чтобы провести время вместе. Их жизни часто пересекаются, но еще ни разу так и не соединились. Они поддерживают и переживают друг за друга, утешая в очередных жизненных неудачах. А что, если все это время они просто искали счастье не в тех людях? Фильм https://www.ivi.ru/watch/100040 доступен к просмотру.
Отпетые мошенницы
Жозефина — элегантная, высокая леди с безукоризненными манерами. Пенни — веселая девчонка с формами, которая любит вкусно поесть. Но между ними есть кое-что общее. Они обе зарабатывают на жизнь тем, что морочат голову мужчинам, а затем обчищают их бумажники. Но вот Жозефине нужны внушительные суммы и бриллианты, тогда как Пенни — всего лишь мелкая мошенница. В один день дамы решают помериться силами и решить, кто же из них талантливее в соблазнении. В качестве жертвы они выбирают неопытного юного гения...Трейлер к фильму https://www.ivi.ru/watch/187138/trailers можно посмотреть уже сейчас.
8 подруг Оушена
Дебби Оушен — сестра того самого Денни Оушена — освобождается из тюрьмы. Сразу после освобождения она крадет косметику, заселяется в дорогую гостиницу с помощью обмана и решает связаться с подругой Лу. Девушка задумала аферу, но в одиночку ей не справиться. Дебби планирует украсть со знаменитой выставки невероятно дорогое бриллиантовое колье. Лу и Дебби собирают целую команду профессиональных мошенниц, которые помогут им воплотить в жизнь задуманное, попутно наказывая настоящих негодяев.
Стажер
Бен Уитакер — вдовец, недавно вышедший на пенсию. Ему совершенно нечем заняться, поэтому Бен решает устроиться стажером на сайт, посвященный стилю и моде. Руководительница сайта — молодая и амбициозная Джулс Остин. Девушка, увидевшая пенсионера в рядах стажеров, была настроена скептически, но работу Бен получил. Набравшись опыта, Бен становится правой рукой Джулс, у которой в жизни наступают не лучшие времена. Но с таким опытным и верным другом девушка уверена, что сможет преодолеть любые препятствия.
Любовь и другие лекарства
Джейми — агент по продаже лекарств для потенции. Однажды он встречает девушку Мегги, в которую влюбляется в первого взгляда. У пары завязывается бурный роман. Но чувствам мешает недуг Мегги — болезнь Паркинсона. Девушка не хочет обременять мужчин своим заболеванием, поэтому не настаивает на серьезных отношениях. Но Джейми не спешит расставаться любимой и пытается сделать все, чтобы помочь Мегги. Получится ли у них построить отношения или болезнь — это серьезный повод для разрыва?
Материал подготовлен при помощи онлайн-кинотеатра ivi.
© «Вечерние ведомости»
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