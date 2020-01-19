Кандидат в губернаторы создаёт новую коалицию

15:45 | 20.01.2020

Совсем скоро жители Челябинской области выберут более 3000 депутатов. На Южном Урале 13 сентября, помимо областной кампании в Законодательное Собрание, пройдут выборы почти во всех муниципалитетах области.



Сейчас партии делят между собой округа. Но центр принятия решений с приходом новой власти сменился. На это право претендуют несколько групп, которые хотят оказать влияние на формирование областного парламента и представительства в Госдуме.



Те, кто не нашел общий язык с нынешней властью, создают новые коалиции. На этом фоне интересен новый руководитель региональной «Родины» Сергей Смышляев, который в сентябре 2019 года претендовал на кресло губернатора, за полтора месяца показав уверенный результат. Внимание различных групп к Смышляеву очевидно – он самостоятельный игрок и имеет собственную ресурсную базу. Как представитель бизнеса, многим он близок и понятен, и интриг от него можно не ждать – Смышляев, по мнению знакомых, человек слова. Его выдвижение на губернаторских выборах говорит о неплохих позициях на федеральном уровне, в т. ч. в АП.



Выборы в ЗСО – своего рода репетиция выборов в Госдуму в 2021 году, а уже туда партия «Родина» может выдвигать кандидатов без сбора подписей. Смышляев набирает обороты и формирует вокруг себя пул сильных политиков – многие из них будут участвовать в выборах в ЗСО и советы депутатов в муниципалитетах.



Сегодня у Сергея Смышляева многопрофильный бизнес по деревообработке, строительству, торговле, сельскому хозяйству, IT и туризму. В мае 2018 года он возглавил региональное подразделение политической партии «Родина», занимающееся поддержкой пенсионеров и детей из неблагополучных семей. У отделения есть добровольческая народная дружина, которая занимается охраной правопорядка. В 2019 году активом партии и ее лидером реализованы десятки социально-полезных инициатив, была оказана помощь и поддержка тысячам жителям Южного Урала.



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