Депутат Госдумы поздравил жителей Южного Урала с Новым годом

16:49 | 30.12.2019

Фото предоставлено пресс-службой Анатолия Литовченко

Свои поздравления с наступающим Новым годом жителям Южного Урала высказал депутат Госдумы Анатолий Литовченко. Всем землякам он пожелал счастья и достатка, а области – процветания.



По его словам, Новый год – это семейный праздник. Именно поэтому люди должны помнить о своих родителях, детях, дарить им свое тепло и участие. И тогда все светлые моменты, связанные с родными и близкими людьми, останутся в памяти, как самые радостные и волнующие события уходящего года. Так сам депутат недавно уже в четвертый раз стал дедушкой. И этим событием для него запомнится прошедший год.



«Пусть наступающий год будет мирным и благополучным, позволит нашей области воплотить в жизнь масштабные проекты, сделать красивыми и уютными города и сёла. Пусть в каждом доме, в каждой семье будет достаток и здоровье, счастье и любовь», заявил Анатолий Литовченко.

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