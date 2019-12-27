Компания «Интерсвязь» запустила оригинальное приложение

13:46 | 30.12.2019

В преддверии новогодних праздников компания «Интерсвязь» внедрила новое приложение. Теперь каждый пользователь смартфона с его помощью сможет попытаться узнать судьбу своего новогоднего пожелания.



Виртуальный ослик Рудольф, работающий на основе искусственного интеллекта, выслушает любое пожелание и даст ответ на него. Он с помощью нейросети получает множество запросов, и генерирует свои ответы, основываясь на большом массиве информации. Ослик предлагает посмотреть подходящую желанию кинокартину, либо пишет свой сценарий для этого желания. Это собственная разработка компании, выполненная в виде современного аналога гадалки. При выборе фильмов искусственный интеллект опирается на мировой опыт предпочтений и симпатий кинозрителей. Компания отмечает, что новая функция пользуется большой популярностью. Она была запущена 25 декабря, и всего за 5 дней ослик Рудольф успел сгенерировать уже более 100 тысяч пожеланий и предсказаний.



Данный сервис доступен в приложении «Интерсвязь. Умный город». При помощи приложения жители Челябинска и множества других населенных пунктов получают доступ к ряду опций: запись к врачу, обращение в ЖЭК, оплата коммунальных платежей, нахождение парковочного места для автомобиля и многое другое. Статистика показывает, что ежеминутно в стране появляется по два новых пользователя этого приложения.



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