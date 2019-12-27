Депутат Госдумы побывал в гостях в детском социальном центре

13:04 | 30.12.2019

Фото предоставлено пресс-службой Анатолия Литовченко

Челябинский депутат Государственной Думы Анатолий Литовченко побывал на новогодней елке, проведенной для детей из Копейского социально-реабилитационного центра и специализированной школы-интерната № 8. Целью этого визита стало желание подарить детям тепло и заботу.



«Самое главное на этой елке – ощущение дома, ощущение счастья. Любой ребенок с нетерпением ждет праздника, должен отметить его в хорошем настроении. Для нас важно такое светлое настроение подарить», - прокомментировал свой поступок парламентарий.



По его словам, особенно важно такое настроение для детей, оставшихся без попечения родителей. Некоторые из них только в стенах этих заведений получили свой кусочек любви и счастья. Многие из этих детей страдают тяжкими заболеваниями, и это тоже накладывает свой отпечаток.



Также Анатолий Литовченко заявил: «Для детей Новый год – время чудес, когда сбываются сокровенные мечты. Сюрпризы, сверкающая елка, все это празднично и волнительно. Знаете, какая самая большая радость в копейском приюте для несовершеннолетних? В нынешнем году 44 воспитанника вернулись в семьи – родные и приемные».

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