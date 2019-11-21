Под Челябинском появился комфортный клубный поселок

11:44 | 22.11.2019

Под Челябинском развивается комфортный клубный поселок «Твоя Привилегия». В нем располагается удобное жилье, школа, детский сад. В ближайшее время будет построен физкультурный центр с бассейном и торговый комплекс. О развитии поселка рассказывает директор компании-застройщика АПРИ «ФлайПлэнинг» Владимир Савченков.



В эксплуатацию уже введено более 60 тыс. кв. метров жилья комфорт-класса, в ближайшее время будет сдано еще 36 тыс. кв. метров. По результатам 2020 года ожидается сдача еще 90 тыс. квадратов. В поселке уже действует школа и коммерческий детсад, где для жителей поселка предусмотрены финансовые льготы. Также идет строительство физкультурного центра с бассейном и разработан проект торгового комплекса. Вся необходимая инфраструктура – от автосервиса до парикмахерской – есть внутри жилого комплекса.



При проектировании поселка застройщик учел все важные условия для удобства челябинцев. При этом безопасность здесь – на первом месте: территория огорожена и закрыта для посторонних. Владимир Савченков уверен, что концепцию строительства комфортного жилья позволяет изменить именно привлечение инвесторских средств. Компания может предложить покупателю уже сданные квадратные метры, не привлекая его деньги и не вовлекая в долевое строительство. «ФлайПлэнинг» продолжит выпуск биржевых облигаций и в последующие два года на общую сумму более 4 миллиардов рублей. Все данные об акциях можно найти в открытых источниках: на официальном сайте компании и на сайте «Интерфакс».



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