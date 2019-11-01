Сельским пенсионерам помогут со льготами для газификации домов

22:11 | 7.11.2019

Анатолий Литовченко, депутат Госдумы от Челябинской области, заявил о готовности обратиться к руководству региона о возвращении ранее упраздненных льгот сельским пенсионерам. Льготы касались поддержки в газификации жилья. Об этом парламентарий заявил во время общения с жителями поселка Красносёлка Еманжелинского района.



Этот поселок народный избранник посетил как раз в связи с его газификацией. Местные жители более десяти лет дожидались проведения центрального газоснабжения. И вот теперь, благодаря программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской федерации», газовые сети дотянули до поселка. В нем самом были построены две газораспределительные станции. Средства на это были выделены из областного и муниципального бюджета. Депутат побывал в гостях у людей, уже подключенных к газу, и они рассказали ему о том, как им стало комфортно. Но далеко не все могут позволить себе подобное - за проведение работ по подключению дома к газовой сети необходимо заплатить. Сто тысяч за газификацию дома не каждый способен выложить. Особенно это касается пенсионеров, поэтому местные жители обратились к Анатолию Литовченко о помощи.



Депутат так отозвался о ситуации: «Сто тысяч с дома – слишком дорого, особенно для пожилых людей. Нужна региональная программа на возмещение расходов по газификации. Хотя бы частичное. В Челябинской области когда-то такая поддержка для пенсионеров существовала». ОН заявил, что совместно с Советом ветеранов готов обратиться к региональному правительству о возращении такой льготы.

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