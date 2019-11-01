Победители управленческого конкурса продолжили сотрудничество с РМК

17:55 | 7.11.2019

Фото Юлии Боровиковой

Состоялась встреча победителей конкурса «Молодежный управленческий резерв Уральского федерального округа - Команда Урала» с вице-президентом Русской медной компании по кадровой политике и социальной ответственности Анной Шабаровой. Сразу трое молодых людей, победивших в конкурсе, смогли обсудить с ней будущее проектов, с которыми они выступали на «Команде Урала».



Такая встреча неслучайна – эти молодые люди выбрали Анну Шабарову своей наставницей. И теперь их встречи носят достаточно деловой и неформальный характер. Всем им есть что обсудить. Каждый из ребят за своими плечами имеет вполне успешную деятельность в какой-либо управленческой сфере. К примеру, Юрий Болдырев и Гузель Юмагужина являются руководителями регионального штаба «Российских студенческих отрядов». Илья Смольянинов ещё до этого конкурса сумел стать победителем в конкурсе Google, разработав и выставив на него проект «3D-развитие». Поэтому молодые люди готовы предложить свои инициативы РМК, которая ведет активную социальную политику на территории Челябинской области.



В свою очередь Шабарова заверила молодых управленцев, что компания со всей серьезностью отнесется к тем проектам, которые ребята предложили уже либо предложат в будущем. По её словам, инициатива от молодежи очень ценна. Она позволяет видеть то, что действительно необходимо территориям, на которых действует РМК. Достойные проекты будут воплощены в жизнь либо в неизменном виде, либо подогнав их под уже существующие планы компании.

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