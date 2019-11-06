РМК инвестирует в Казахстан 90 миллионов долларов

14:31 | 7.11.2019

На ХVI межрегиональном форуме сотрудничества России и Казахстана выступила вице-президент РМК по экологии и промышленной безопасности Наталия Гончар. В своем докладе она сообщила, что инвестиции в Казахстан в 2019 году возрастут до 90 млн. долларов США, и превысят вложенное годом ранее на 7%.



Все эти деньги пошли на три крупных проекта. В этом году начата разработка двух медно-цинковых месторождений – Кундызды и Аралчинское - на территории соседнего государства. А чтобы добытую руду было возможно обрабатывать в том же регионе, пришлось вложиться в модернизацию обогатительных фабрик, принадлежащих «Актюбинской медной компании». АМК также входит в состав группы Русской медной компании. Зато теперь существенно расширен фронт цинковой флотации, в производство вовлечены медно-цинковые руды общим объемом до 5 млн. тонн ежегодно.



За прошедшие 15 лет, которые РМК ведет свою хозяйственную деятельность на территории Казахстана, компания сумела добиться выдающихся результатов. Ей принадлежат месторождения полезных ископаемых с общим запасом руды в 116 млн. тонн. Компании принадлежит 6 лицензий на добычу меди.

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