РМК реализует очередной уникальный международный проект

13:05 | 7.11.2019

Очередной уникальный международный проект был запущен Русской медной компанией. Она начала разработку Аралчинского медно-цинкового месторождения, расположенного по обе стороны от российско-казахстанской границы. Об этом на проходящем сейчас ХVI межрегиональном форума сотрудничества России и Казахстана рассказала Наталия Гончар, вице-президент РМК.



Южная часть месторождения находится в Актюбинской области, а северная часть расположена уже в Оренбургской. Поэтому для успешной добычи руды был подписан целый ряд межгосударственных документов. Теперь все юридические препоны пройдены, и месторождение начало давать свою продукцию – медно-цинковую руду. Её планируется добывать до 500 тысяч тонн ежегодно. Добыча руды ведется подземным способом.



Особенностью разработки месторождения является то, что в каждом из государств добычу ведет своя организация. В Казахстане это «Актюбинская медная компания», а в России - АО «Ормет». Обе организации входят в состав Группы Русской медной компании. В 2020 году в той же местности планируется разработка месторождения Весеннее – оно также расположено на территории Оренбургской области, и заниматься им также будет «Ормет». Добыча будет комбинированной, и только подземная разработка увеличит общую добычу руды ещё на 200 тысяч тонн.



Наталия Гончар заявила, что в проект уже вложено около 144 млн. долларов. По её словам, освоение Весенне-Аралчинского месторождения является уникальным для России и стран СНГ. Он вносит заметный вклад в дело укрепления сотрудничества между двумя странами.

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