Johnson’s® для детей предлагает отметить «Всемирный день мытья рук»

На следующей неделе, 15 октября, отмечается «Всемирный день мытья рук», который появился по инициативе детской ассамблеи ООН в 2008 году. Этот день служит напоминанием, как важно для здоровья человека не забывать о такой простой процедуре, особенно для ребенка. На руках скапливается многочисленное количество бактерий и микробов на протяжении всего дня, которые могут служить возбудителями различных заболеваний.Бренд Johnson’s® для детей поддерживает Всемирный день мытья рук, поэтому предлагает заботиться о гигиене и поддерживать здоровье ребенка с помощью детского жидкого мыла «Для маленьких непосед», а сохранять чистоту рук с помощью влажных салфеток «Нежность хлопка» и «Нежная забота». Johnson’s® для детей всегда стремится заботиться о здоровье детей и принимает все меры для защиты нежной детской кожи ребенка.Детское жидкое мыло «Для маленьких непосед» очищает и смывает до 99% микробов*, а формула с медом и экстрактом зеленого чая специально разработана для бережной защиты чувствительной кожи детей. Влажные салфетки «Нежность хлопка» содержат настоящий хлопок, и их можно использовать для бережного и тщательного очищения кожи рук.*Клиническое исследование противомикробной эффективности, проведенное Johnson&Johnson.