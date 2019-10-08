Депутат Госдумы вмешался в ситуацию с пропажей денег со счета ветерана

13:08 | 9.10.2019

Депутат Госдумы РФ Анатолий Литовченко вмешался в ситуацию с исчезновением денег с банковского счета 90-летнего ветерана из Белорецка Виктора Трофимова. Чтобы доказать, что он до сих пор жив, пожилой человек вынужден регулярно приезжать в центральный офис банка в Челябинске.



О вопиющей ситуации Виктор Алексеевич Трофимов рассказал на приеме у депутата. После продажи ветеран положил в банк 300 тысяч рублей, а когда решил сделать выписку со счета, ему сказали, что денег нет, потому что «клиент умер».



«Банк якобы увидел в местной газете некролог, посвященный полному тезке Виктора Трофимова, и закрыл счета. Куда пропали деньги - непонятно», - рассказал Литовченко.



Ветеран ежемесячно проверял остаток по счету и следил за процентной ставкой, собирал выписки и документы. Сейчас он постоянно вынужден приезжать на суд в Челябинск. По его делу прошло больше двадцати заседаний, но дело не решается с 2018 года.



Анатолий Литовченко подготовил запрос в областное ГУВД. По его мнению, нужно разобраться, выяснить что это: мошенническая схема или ошибка сотрудников банка.

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