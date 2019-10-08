Прокуратура Челябинской области поддержала губернатора в решении проблем с отопительным сезоном

13:04 | 9.10.2019

Фото pixabay.com/ru

Прокурор Челябинской области Виталий Лопин поддержал идею губернатора Алексея Текслера строго наказывать тех глав муниципалитетов, где отопительный сезон будет стартовать с опозданием.



Напомним, непростая ситуация с поступлением тепла в жилые дома и социальные учреждения сложилась в некоторых городах и районах области. Как сообщали «Вечерние ведомости», глава Карталинского района Сергей Ломовцев по требованию губернатора прервал свой отпуск, чтобы навести в этой сфере порядок.



Виталий Лопин считает, что некоторые главы недостаточно детально погружаются в работу по подготовке к отопительному сезону. Так, по данным прокуратуры, 42 коммунальных предприятия к началу сезона имели дебиторскую задолженность. На специальном совещании прокурор отметил, что в некоторых регионах за проблемы с поступлением тепла инициируются отставки глав муниципалитетов.

© «Вечерние ведомости»