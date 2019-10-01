Депутат Госдумы испытал комбайн на поле под Челябинском

13:05 | 8.10.2019

Депутат Госдумы РФ Анатолий Литовченко побывал в Увельском районе, где раньше работал главой, чтобы проинспектировать ход уборочной кампании. Парламентарий, который имеет права тракториста-машиниста, лично испытал новый комбайн «Вектор-410».



Литовченко поднялся в кабину, завел мотор, подал два предупредительных сигнала, поднял жатку и проехал по полю несколько сотен метров. Несмотря на то, что в кабине сидел инструктор, помощь депутату не потребовалась. Анатолий Литовченко – выпускник агроинженерной академии и квалифицированный специалист, умеющий управлять трактором. «Хорошее ощущение и кабина удобная», - поделился он впечатлениями от поездки.



Зерноуборочный комбайн компании «Ростсельмаш», по мнению депутата, позволяет даже при отсутствии специальных навыков быстро научиться им управлять. «Это не какой-то выставочный экспонат, а рабочая машина, которую могут себе позволить фермеры», - отметил Анатолий Литовченко.



Депутат побывал на полях крестьянско-фермерского хозяйства Гаранина, которое является лучшим в Увельском районе. Сельхозпредприятие обрабатывает более 7 тысяч гектаров пашни, выращивает пшеницу, ячмень и овес. Урожайность зерна рекордная для Увелки - 20 центнеров с гектара.



Депутат побеседовал с фермерами, обсудив с ними вопросы развития внутриобластной кооперации, стабильной реализации сельхозпродукции по достойной цене, получение субсидий и грантов, а также цены на энерготарифы.



Анатолий Литовченко рассказал, что с его участием разработан законопроект о льготных тарифах на энергоресурсы для сельхозпроизводителей. «Сейчас тарифы для аграриев в 2-3 раза выше, чем для промышленных предприятий, находящихся в том же регионе. Наиболее болезненно ощущают такой ценовой удар фермерские хозяйства. При этом именно малые предприятия создают большинство рабочих мест в сельских территориях», - отметил депутат Госдумы.

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