Глава Карталинского района ушел в отставку по собственному желанию

21:18 | 6.10.2019

Фото Вячеслава Шишкоедова

Глава Карталинского района Сергей Ломовцев подтвердил, что ушел в отставку добровольно.



Напомним, 2 октября стало известно, что исполняющий обязанности главы Карталинского района Сергей Ломовцев ушел в отставку. 27 сентября губернатор Челябинской области вызвал Сергея Ломовцева из отпуска с требованием навести порядок с запуском тепла в дома и социальные учреждения карталинцев.



«Я ушел в отставку добровольно, меня никто не принуждал, - сообщил он журналисту «Южноуральской панорамы» 4 октября. - Юридически, вне зависимости от того, какую позицию занимают депутаты, с сегодняшнего дня я не исполняю обязанности главы района».



Отметим, что за отставку Сергея Ломовцева проголосовали всего 2 депутата. Политолог Александр Мельников подчеркнул, что, если это — сознательный политический демарш, то он направлен против всех карталинцев.



«На мой взгляд, ситуация одновременно сложная и простая, - говорит Александр Мельников. - Сложность, во-первых, в том, что район провалил подготовку к зиме. Во-вторых, мы на протяжении длительного времени наблюдаем в муниципалитете не совсем понятные политические игры между разными группами влияния. С другой стороны все просто: глава района Сергей Ломовцев подал в отставку, и с юридической точки зрения можно считать этот вопрос уже решенным».



Исполнять обязанности главы Карталинского района будет Галина Синтяева, руководитель местной контрольно-счетной палаты.

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