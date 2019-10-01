Челябинск
17:00 | 4.10.2019
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Южноуральских учителей избавят от лишней бумажной работы
Парламентарий отметил, что обязанности учителей будут чётко регламентированы на федеральном уровне. «Такой документ позволит сократить бумажную работу педагогов, избавит учебные заведения от бюрократизма», - считает парламентарий.
Кроме того, он сообщил о намерении устранить разницу между средними зарплатами учителей по различным регионам. «За средними цифрами скрываются низкие зарплаты большого количества учителей, в особенности молодых специалистов, - отметил Анатолий Литовченко. – Есть предложение, чтобы зарплата педагога не была меньше 70% от средней по экономике региона».
Выступая на торжественном приеме в Челябинске, депутат поблагодарил педагогов за их благородный труд. «Учитель – это не просто профессия, но и призвание, ответственная миссия. В ее основе лежит творческое начало. Именно оно помогает педагогу каждый раз заново вместе со своими учениками узнавать и понимать мир», - сказал он.
© «Вечерние ведомости»
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