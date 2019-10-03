Челябинский депутат Госдумы стал инициатором 51 законопроекта

12:53 | 4.10.2019

Депутат Госдумы РФ от Челябинской области Анатолий Литовченко встретился с активистами Увельского района. Он рассказал им о результатах своей работы в парламенте и ответил на вопросы. За время работы в Госдуме он стал автором и соавтором 51 законопроекта, из них 29 уже получили статус федеральных законов.



Среди них законы, направленные на уменьшение оплаты за коммунальные услуги для сельчан. Изменения в Жилищном кодексе освобождают граждан от необходимости доказывать факт отсутствия задолженности при назначении им субсидий и компенсаций по оплате ЖКХ. Принят закон, который разрешает жильцам многоквартирных домов выбирать форму оплаты коммунальных услуг: либо по счетчику, либо по нормативу.



- Сейчас мы стараемся упростить процедуру проведения собраний собственников многоквартирных домов – наш законопроект принят в первом чтении, - отметил Литовченко.



Депутат рассказал об упрощении порядка декларирования доходов для депутатов сельских поселений, а также изменениях в законодательстве в сфере благоустройства, в частности, об ответственности за безнадзорный выпас домашнего скота.



- В большинстве южноуральских муниципалитетов остро стоит эта проблема. Коровы, козы, овцы, лошади свободно гуляют в местах общего пользования – топчут газоны, съедают траву, оставляют продукты жизнедеятельности. Теперь хозяевам бродячего скота придется платить штрафы - до 100 тысяч рублей для юридических лиц», - подчеркнул Литовченко.



Одной из инициатив парламентария стала идея о возможности проведения грантовых конкурсов на развитие сельских территорий. Анатолий Литовченко уточнил, что правила проведения конкурса могли бы быть такими же, как для малых и исторических городов.



- Местные органы самоуправления, желающие получить инвестиции, должны будут представить на конкурс проекты преобразований. Это может быть ремонт фасадов, создание или обустройство общественных пространств, восстановлением инфраструктуры, - добавил он.

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