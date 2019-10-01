12:34 | 2.10.2019

Депутат Госдумы РФ Анатолий Литовченко поздравил южноуральских пенсионеров Днем пожилого человека. Он побывал на торжественном приеме в Копейске, куда были приглашены ветераны, труженики тыла, почетные граждане города, пенсионеры-шахтеры, учителя, работники культуры и образования.



Анатолий Литовченко поблагодарил ветеранов за искренность, умение честно работать и побеждать. «Вы как никто другой нужны нам, вашим детям и внукам, а ваш опыт, жизненная мудрость так необходимы сегодня нашему обществу, нашей молодежи», - отметил парламентарий.



Депутат напомнил, что поддержка пенсионеров – одно из главных направлений политики Челябинской области. По инициативе губернатора Алексея Текслера в шесть раз возросли выплаты труженикам тыла. Принято решение об индексации с 1 июля ежемесячных денежных выплат ветеранам труда на 15%. В регионе почти 150 тысяч южноуральцев имеют это почетное звание. Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда превысит 1 тысячу рублей.



Дети погибших участников Великой Отечественной войны будут получать ежемесячно по 500 рублей. Теперь эта выплата распространяется на 40 тысяч человек. Дети погибших защитников Отечества могут один раз в три года за счет средств областного бюджета посещать места захоронения родителей, в том числе и за пределами России. «Выплаты начнутся с 1 октября, в День пожилого человека, что весьма символично», - подчеркнул Литовченко.

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