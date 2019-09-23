В Челябинске пройдет презентация книги известного юриста

13:30 | 24.09.2019

В Челябинске 2 октября пройдет презентация книги известного юриста Павла Крашенинникова. Он является председателем комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству и сопредседателем Ассоциации юристов России.



Книга заслуженного юриста РФ Павла Крашенинникова «Заповеди советского права» продолжает серию работ, посвященных развитию государства и права от древнейших времен до наших дней. В книге рассматриваются несколько исторических периодов: Второй мировой войны, участником которой СССР стал 22 июня 1941 г.; послевоенный – до смерти И.В. Сталина и период, границы которого определяются разоблачением культа личности Сталина, отказом от практики массовых репрессий после ХХ съезда КПСС и последующим выносом тела Сталина из мавзолея на Красной площади.



Павел Крашенинников, ответит на вопросы гостей и подпишет желающим книгу.

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