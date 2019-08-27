В южноуральских городах пройдет Парад первоклассников

11:02 | 28.08.2019

Сразу несколько городов Челябинской области проведут Парад первоклассников. Мероприятия организует компания «Интерсвязь». Проект реализуется в течение семи лет и пользуется большой популярностью у южноуральцев. Ежегодно его посещают порядка 35 тысяч человек.



По традиции «Парад первоклассников» пройдет в несколько этапов. Сотням волонтеров и сотрудников компании «Интерсвязь» в День знаний предстоит сфотографировать всех первоклашек, а также провести опрос — кем ребенок хочет стать в будущем. Позже откроются Аллеи первоклассников. На стендах разместятся десятки тысяч фотографий детей. Шествием тысяч малышей откроется сам праздник. После чего начнется концертная программа, а ребята смогут примерить на себя роль специалиста на уникальных интерактивных площадках.



«Благодаря тому, что дети «играют» с реальными инструментами, общаются с представителями интересных им специальностей и знакомятся с особенностями их работы, они получают уникальную возможность определиться с будущей профессией сейчас, а не в старших классах. Ребенок уже мотивирован и с большим удовольствием ходит в школу. Так правильнее и с точки зрения эмоциональной нагрузки, — подчеркивает генеральный директор компании «Интерсвязь» Эдуард Калинин.



Свои площадки на празднике профессий планируют установить свыше 500 различных городских организаций: от крупнейших предприятий до студий детского творчества. Яркий осенний праздник в этом году пройдет в восьмой раз. Среди городов-участников Челябинск, Копейск, Магнитогорск, Озерск, Южноуральск, Троицк, Миасс, Златоуст, Курган и Каменск-Уральский.

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