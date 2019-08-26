Челябинск
16:13 | 27.08.2019
«Деловые линии» снизили цены на перевозку крупных грузов для Челябинска
Скидки для челябинцев действуют с августа текущего года. Заказать перевозку можно на сайте dellin.ru или в приложении. Привезти груз можно на один из трех терминалов, либо перевозчики заберут его сами из дома или из офиса. До конца 2019 года компания забирает грузы бесплатно.
Скидка на перевозку грузов от 100 килограммов составляет до 25%. Например, стоимость перевозки 900 кг в Москву обойдется в 9180 рублей вместо 11475, а 600 кг из Челябинска в Екатеринбург – 3720 вместо 4650 рублей. Подробности на сайте компании.
Пункты выдачи «Деловых Линий» есть во всех крупных городах России. Груз можно доставить в любую точку страны. Клиентами компании являются 3,5 миллиона клиентов.
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