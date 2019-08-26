«Интерсвязь» помогает челябинским врачам попасть в подъезды

12:26 | 27.08.2019

Челябинская компания «Интерсвязь» разработала удобное приложение для врачей, которые смогут без препятствий попадать в подъезды пациентов при вызове на дом. Первыми новинку испытали педиатры детской городской поликлиники №8.



Врачи видят на смартфоне поступающие вызовы и изменения в них на своем телефоне. Приложение позволяет открыть двери в подъезде, если он оборудован «Теледомофоном» или «Умным домофоном» от «Интерсвязи». После посещения пациента, доступ к открытию домофона у врача закрывается. Он появится вновь только в том случае, если пациент снова вызовет врача.



На новую технологию работы перешли более 40 процентов врачей учреждения. Сейчас медицинские сестры поликлиники, которые тоже очень часто посещают маленьких пациентов дома, просят установить им такое же приложение.



- Пользоваться таким приложением очень удобно и просто, - говорит Дарья Снегирева, врач-педиатр поликлиники № 8. - Я вижу все свои заявки в режиме онлайн: жалобу, адрес, этаж. Домофон открываю в «один клик». Раньше мы заранее узнавали в регистратуре номер телефона пациента, чтобы позвонить ему, если не можем открыть дверь подъезда. Если вызов срывался, то информация об этом поступала к нам тоже не очень оперативно. Конечно же, хотелось бы, чтобы программисты немного доработали приложение, было бы здорово, если бы мы могли вносить краткие записи по диагнозу или наличию больничного листа.



Руководитель проекта Андрей Арканов отметил, что в ближайшее время сервис пополнится новыми полезными функциями. Над разработкой приложения работала группа программистов в течение четырех месяцев. Компания «Интерсвязь» помогает не только врачам, но и пациентам. Установив специальное приложение «Запись к врачу» на свой телефон, можно быстро записаться к врачу и вызвать его на дом.

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