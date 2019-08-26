Челябинск
12:26 | 27.08.2019
«Интерсвязь» помогает челябинским врачам попасть в подъезды
Врачи видят на смартфоне поступающие вызовы и изменения в них на своем телефоне. Приложение позволяет открыть двери в подъезде, если он оборудован «Теледомофоном» или «Умным домофоном» от «Интерсвязи». После посещения пациента, доступ к открытию домофона у врача закрывается. Он появится вновь только в том случае, если пациент снова вызовет врача.
На новую технологию работы перешли более 40 процентов врачей учреждения. Сейчас медицинские сестры поликлиники, которые тоже очень часто посещают маленьких пациентов дома, просят установить им такое же приложение.
- Пользоваться таким приложением очень удобно и просто, - говорит Дарья Снегирева, врач-педиатр поликлиники № 8. - Я вижу все свои заявки в режиме онлайн: жалобу, адрес, этаж. Домофон открываю в «один клик». Раньше мы заранее узнавали в регистратуре номер телефона пациента, чтобы позвонить ему, если не можем открыть дверь подъезда. Если вызов срывался, то информация об этом поступала к нам тоже не очень оперативно. Конечно же, хотелось бы, чтобы программисты немного доработали приложение, было бы здорово, если бы мы могли вносить краткие записи по диагнозу или наличию больничного листа.
Руководитель проекта Андрей Арканов отметил, что в ближайшее время сервис пополнится новыми полезными функциями. Над разработкой приложения работала группа программистов в течение четырех месяцев. Компания «Интерсвязь» помогает не только врачам, но и пациентам. Установив специальное приложение «Запись к врачу» на свой телефон, можно быстро записаться к врачу и вызвать его на дом.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
13:17 | 27.08.2019
В центре Екатеринбурга на выходных состоится ярмарка цветов
13:00 | 27.08.2019
Фестиваль «Гений места» в Прикамье посетили более 4,5 тысячи человек
12:56 | 27.08.2019
На муниципальных выборах в Прикамье впервые будут задействованы общественные наблюдатели
12:51 | 27.08.2019
На Урале объединят усилия по борьбе с контрафактным алкоголем
12:38 | 27.08.2019
В акции «Ночь кино» в Прикамье приняли участие более 20 тысяч человек
12:26 | 27.08.2019
«Интерсвязь» помогает челябинским врачам попасть в подъезды
12:25 | 27.08.2019
В Серове на месяц приостановили работу пельменной с мухами
12:25 | 27.08.2019
Более 200 ветеранов Перми отправились в речной круиз до Самары
11:32 | 27.08.2019
На трассе Екатеринбург — Курган Daewoo Nexia перевернулась в кювет
11:28 | 27.08.2019
Избил знакомого и устроил в его доме пожар: в Первоуральске мужчину на десять лет отправили в колонию
11:15 | 27.08.2019
В Зауралье суд взыскал с арендатора ущерб, причиненный «черными» лесорубами Кировскому бору
10:49 | 27.08.2019
Свердловская область претендует на создание Уральского международного математического центра
09:34 | 27.08.2019
Поднялись на восьмую строчку: «Урал» обыграл «Сочи» со счётом 3:1
09:07 | 27.08.2019
В Екатеринбурге девушка на Matiz сбила маму с ребёнком
23:10 | 26.08.2019
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила перспективность прикамского научно-образовательного центра
21:57 | 26.08.2019
1937 год? В Екатеринбурге участковая пришла домой к пенсионерке-участнице одиночного пикета
20:57 | 26.08.2019
В лагерях Свердловской области за лето отдохнули 189 тысяч юных уральцев
19:56 | 26.08.2019
«Ночь кино» посетили более 30 тысяч свердловчан
19:10 | 26.08.2019
В Екатеринбурге изменится маршрут автобуса №50
19:05 | 26.08.2019
В Прикамье двум вековым деревьям присвоили звание памятников живой природы федерального значения
18:55 | 26.08.2019
В Екатеринбурге продолжилась серия одиночных пикетов «Левого фронта»
18:35 | 26.08.2019
В семейном кроссе «Тропа Кудым-Оша» приняли участие свыше 500 человек
18:29 | 26.08.2019
Благодаря новым флюорографам скорость приема пациентов в Нытвенской больнице возрастет в три раза
18:26 | 26.08.2019
Куйвашев наградил хоккеистов «Уральского трубника», завоевавших бронзовые медали на чемпионате России
17:53 | 26.08.2019
Перед началом нового учебного года в Екатеринбурге полицейские проверили школьные автобусы
17:21 | 26.08.2019
В рамках Дня пенсионера на Урале пройдёт около пяти тысяч мероприятий
17:18 | 26.08.2019
Педагогам Прикамья вручили государственные награды
17:14 | 26.08.2019
В Перми закрывается движение по Гусарова
17:05 | 26.08.2019
Прокуратура отреагировала на ситуацию в больницах Нижнего Тагила: в город выезжает спецкомиссия
16:55 | 26.08.2019
В рамках МАКС-2019 губернатор Пермского края проведет ряд рабочих встреч
16:48 | 26.08.2019
В Екатеринбурге закроют движение по улице Патриотов