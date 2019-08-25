Инвестиции РМК в горнодобычу возрастут на 13 процентов

14:03 | 26.08.2019

Русская медная компания намерена увеличить вложения в горную добычу в России и Казахстане на 13 процентов. Общий объем инвестиций вырастет до 760 миллионов долларов, сообщает пресс-служба РМК.



Основными инвестиционными проектами РМК в текущем году наряду с Малмыжским проектом в России будет строительство Томинского ГОКа в Челябинской области, освоение Аралчинского участка Весенне-Аралчинского месторождения и месторождения «Кундызды» в Казахстане.



Как отмечает директор РМК по горному производству Алексей Гордеев, в компании разработана программа освоения месторождений, рассчитанная до 2050 года. На геологоразведку в 2019 году РМК планирует направить около 10 миллионов долларов, что сопоставимо с уровнем 2018 года.



- Основные объемы геологоразведочных работ компании сосредоточены на Южном Урале и в Казахстане, где в последние 10 лет ежегодно бурилось до 80 погонных километров буровых скважин различного назначения. Это позволило нам создать надежную минерально-сырьевую базу для долгосрочной стабильной загрузки своих перерабатывающих мощностей, - отмечает Алексей Гордеев.



С 2004 года объем добычи руды РМК вырос более чем в 30 раз – до 37,3 миллиона вмт в 2018 году. Повышению объемов добычи и переработки руды помогает расширение минерально-сырьевой базы, внедрение современных технологий добычи и обогащения полезных ископаемых. Предприятия РМК используют оборудование ведущих мировых производителей Outotec, Metso, Sandvik, Komatsu, Caterpillar, Atlas Copco и других, которое положительно себя зарекомендовало на крупнейших рудниках и обогатительных фабриках мира.

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