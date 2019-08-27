Южноуральцы получили поздравление с Днем шахтера от депутата Госдумы

14:02 | 26.08.2019

Работники и ветераны угольной отрасли Челябинской области получили поздравление с профессиональным праздником от депутата Госдумы РФ Анатолия Литовченко.



Народный избранник подчеркнул, что в Челябинской области с добычей и переработкой полезных ископаемых связаны города и целые территории, трудовые династии и судьбы многих поколений угольщиков, золотодобытчиков, работников горнорудных компаний.



«Предприятия отрасли вносят значительный вклад в развитие экономики региона, благоустройство муниципалитетов, оказывают помощь в развитии социальной сферы, культуры, спорта, образования и здравоохранения, ведут активную благотворительную деятельность», - подчеркнул он.



Депутат уверен, что горняки - люди героические. Благодаря им Копейск, Еманжелинск, Коркино стойко перенесли процесс реформирования угольной отрасли. Горняки всегда сохраняли бодрость духа, умение и желание работать.



Напомним, Коркинский угольный разрез - самая большая шахта открытого типа в Европе и вторая в мире. Его глубина достигает отметки более 500 метров, в диаметре - около трех километров. Добыча угля на Коркинском разрезе прекращена в 2017 году.

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