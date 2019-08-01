Новый спорткомплекс в Озерске получил имя в честь флагмана металлургии

16:35 | 22.08.2019

В Озерске заложили новый спортивный комплекс. Он будет построен в 2021 году, и получит имя в честь флагмана белой металлургии – цеха «Высота» Челябинского трубопрокатного завода.



Как сообщает пресс-служба ЧТПЗ, торжественная церемония закладки нового объекта состоялась вчера, 21 августа. На ней присутствовали акционер Группы ЧТПЗ Андрей Комаров., глава Челябинской области Алексей Текслер, глава Озерского городского округа Евгений Щербаков.



Алексей Текслер отметил, что в нашей области очень популярны хоккей, фигурное катание и строительство современного спортивного объекта стало действительно важным событием. Многие жители Озерска желают заниматься спортом, поэтому он уверен, что новая ледовая академия даст им такую возможность и поднимет на небывалую высоту достижения, которыми славится Озерск.



Андрей Комаров отметил, что поддержка спорта и создание доступной среды для ведения здорового образа жизни — важнейшее направление социально-благотворительной деятельности компании.



«Группа ЧТПЗ традиционно вкладывается в регионы присутствия, мы считаем, что философия белой металлургии «Преображение» в том числе касается и тех территорий, на которых присутствует ЧТПЗ, для меня это еще и родной город, и мне очевидна и понятна значимость этого объекта для Озерска», — подчеркнул акционер, председатель совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Андрей Комаров.



Группа ЧТПЗ в рамках государственно-частного партнерства направит в проект 150 миллионов рублей. Общая сумма инвестиций составит 500 миллионов рублей.

Вместимость будущей арены составит 400 мест. После окончания строительства ледовая академия в Озерске ждет профессиональных тренеров по хоккею и фигурному катанию. Предполагается, что в новом многофункциональном комплексе смогут тренироваться более 600 детей и подростков.



Помимо этого будет благоустроена территория вокруг спортивного комплекса: оборудованы спортивные площадки для мини-футбола, волейбола и баскетбола, хоккея или открытого катка в зимнее время, тренажерные и детские площадки.



Многофункциональный спортивный комплекс «Ледовая академия «Высота» в Озерске будет построен уже к марту 2021 года.

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