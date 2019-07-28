В Челябинске запустили «умный» автобус

12:27 | 1.08.2019

В Челябинске запущен «умный» автобус, в котором можно воспользоваться wi-fi и зарядить телефоны — устройства вмонтированы в поручни. За безопасностью проезда следят видеокамеры, которые направлены на водителя, в салон, на входы и остановки.



С помощью систем, установленных компанией «Интерсвязь», можно подсчитать трафик пассажиров, а также получить в реальном времени график загруженности и GPS-трек. Система анализирует поведение водителя, проверяет, пристегнут ли он, не курит ли за рулем. Обученная при помощи нейросетей система умеет распознавать внештатные ситуации.



Сервис является абсолютно уникальным для России. В других городах были попытки запустить автобусы, оборудованные датчиками. Эта технология была дешевле, но погрешность наблюдений у нее оказалась заметно выше.



В будущем «умные» автобусы могут появиться и на других маршрутах. Это будет зависеть от того, закупят л и для города низкопольные автобусы на газомоторном топливе, и покажется ли интересной идея сделать их «умными» городским властям. На сегодняшний день интеллектуальные системы уже показали свою эффективность. Все данные поступают транспортникам, и они могут считать загруженность маршрута и контролировать работу водителя. Снимать оборудование с пилотного автобуса в компании «Интерсвязь» не планируют, челябинцы могут оценить его преимущества в любой день.

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